Uchwała Rady Warszawy z 12 grudnia 2019 roku wprowadziła stałą wysokość miesięcznych opłat za odbiór odpadów. Każde gospodarstwo domowe w budynku wielolokalowym płaciło za śmieci 65 złotych, a w budynku jednorodzinnym 94 złote. Za odpady nieposegregowane opłaty były dwukrotnie wyższe. System opłat obowiązywał przez 13 miesięcy od marca 2020 r. do kwietnia 2021 r.



RSM Praga zaskarżyła uchwałę Rady Miasta do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który postanowił unieważnić jej kluczowe zapisy. Wśród wad uchwały wskazano między innymi naruszenie przepisów wyznaczających kompetencję organów samorządu do podejmowania uchwał oraz naruszenie podstawy prawnej podjętej uchwały. Rada odwołała się od wyroku WSA i złożyła skargę kasacyjną, która ostatecznie została oddalona przez Naczelny Sąd Administracyjny.

RSM Praga chce zwrotu opłat za odpady od UM Warszawa

Miasto nie zamierza oddawać pieniędzy za wywóz odpadów. - Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mówi jasno, że właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu odbioru za okres wsteczny. Przepis ma zagwarantować gminom wpływy z opłaty, bez względu na późniejsze zdarzenia - odpowiada Karolina Jakobsche, rzecznik urzędu dzielnicy Praga Północ.



- Spodziewam się, że miasto odmówi zwrotu pieniędzy. Wtedy wystąpimy do sądu. Od początku podnosiliśmy, że uchwała jest przyjęta niewłaściwie i obarczona błędem. Urzędnicy, którzy przygotowali przepisy, powinni wziąć odpowiedzialność za swoje działania. Mieszkańcom należy się zwrot opłat - dodaje prezes RSM Praga Andrzej Półrolniczak.

