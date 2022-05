W Warszawie parkuj, jak chcesz. Straż Miejska okroiła nocne patrole drogowe

Do tej pory referat do spraw parkowania stołecznej Straży Miejskiej co noc wysyłał na warszawskie drogi od 7 do 14 patroli. Strażnicy zdejmowali blokady z kół, zajmowali się samochodami parkującymi na drogach przeciwpożarowych czy blokującymi wjazdy do garaży. Komendant straży podjął jednak decyzję o przesunięciu strażników do patroli dziennych. W nocy na całe miasto mają wyjeżdżać tylko dwa patrole. W warszawskiej Straży Miejskiej jest ponad 300 wakatów.

- Przyjęte zmiany są wynikiem analizy dotychczasowych rozwiązań. Wynikało z niej, że potrzeby w zakresie działań funkcjonariuszy referatów do spraw parkowania są obecnie dużo większe w dzień niż w nocy. Braliśmy pod uwagę postulaty mieszkańców w tej sprawie. Nie mamy obaw o interwencje nocne, ale będziemy na bieżąco monitorować liczbę otrzymywanych zgłoszeń. Jeśli zajdzie taka potrzeba, to sposób naszych działań będzie dostosowywany do bieżących potrzeb - zapewnia referat prasowy Straży Miejskiej m. st. Warszawy.

Radio ZET