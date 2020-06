Informację o potencjalnie niebezpiecznym znalezisku policjanci otrzymali w poniedziałek przed godziną 14. Zarządzono ewakuację mieszkańców. Na miejsce pojechał policyjny pirotechnik.

Jak przekazała Justyna Leszczyńska z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu w rozmowie z "Gazetą Wyborczą", policjant sprawdził, czy rzeczywiście jest mowa o niewybuchu. Wezwano patrol saperski z Dęblina, który ma zneutralizować znalezisko.

Niewybuch w bloku w Radomiu. Lokatorka przyniosła go ze spaceru

Z bloku trzeba było ewakuować około 100 osób. "Do czasu przyjazdu saperów miejsce zdarzenia zabezpieczają policjanci" - poinformowała Leszczyńska. Do momentu, kiedy nie zakończą oni swojej akcji, mieszkańcy nie wrócą do domów.

Jak podaje "Wyborcza", niewybuch znalazła podczas spaceru w lesie i przyniosła do domu jedna z mieszkanek bloku przy ul. Marii Gajl.

Znalezisko pochodzi prawdopodobnie z czasów II wojny światowej.

RadioZET.pl/"Gazeta Wyborcza"/echodnia.eu