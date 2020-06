Rafał Trzaskowski pokazał swoje dzieci. ''Ola i Staś są mistrzami świata''

Rafał Trzaskowski, który aktualnie ubiega się o urząd prezydenta Polski, na Facebooku opublikował zdjęcia swoich dzieci. "Ola i Staś są mistrzami świata we wszystkim" - napisał włodarz Warszawy.

Rafał Trzaskowski z żoną Małgorzatą Trzaskowską wychowują dwójkę dzieci — Olę oraz Stasia. Prezydent stolicy opublikował ze swoimi pociechami wspólne fotografie i napisał:

Bycie ojcem dla tej wspaniałej dwójki to najlepsze, co mogłem sobie wyobrazić. Ola i Staś są mistrzami świata we wszystkim! Wspólnie z Gośką nauczyliśmy się od nich wiele i mamy nadzieję, że jeszcze sporo przed nami.