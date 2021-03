Rafał Trzaskowski poinformował, że jest w szpitalu w związku z koronawirusem. Prezydent Warszawy ma nadzieję, że za kilka dni wróci do pracy.

Rafał Trzaskowski informował w połowie marca, że jest zakażony koronawirusem. "Dołączyłem do Gosi i dzieci. Chorujemy razem. Uważajcie na siebie!" - napisał wtedy na Twitterze. Od tego czasu przebywał z rodziną w izolacji domowej. We wtorek (23 marca) prezydent Warszawy poinformował, że trafił do szpitala.

''Jestem w szpitalu. Pod dobrą opieką lekarzy i pielęgniarek. Trzymajcie kciuki i za kilka dni mam nadzieję wracam do pracy. Uważajcie na siebie'' - przekazał w mediach społecznościowych.

Mimo wykrycia zakażenia koronawirusem u prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego nikt inny z zarządu miasta nie został skierowany na kwarantannę - informowała wtedy również rzeczniczka ratusza Karolina Gałecka. Jak wyjaśniła, spotkania i kolegia z udziałem zarządzających Warszawą odbywają się w formie zdalnej, przebywają oni w różnych pomieszczeniach. Ponadto do urzędu przychodzą rotacyjnie, co tydzień pracując z domu.

We wtorek resort zdrowia podał, że badania potwierdziły w Polsce 16 741 przypadków zakażenia koronawirusem oraz że zmarło 396 chorych. Najwięcej nowych dziennych przypadków zarejestrowano na Mazowszu – 3105 i na Śląsku – 2023.

RadioZET.pl/PAP