Policjanci z wydziału dochodzeniowo-śledczego prowadzą postępowanie w sprawie wypadku drogowego. Tym samym poszukują mężczyzny, który 22 sierpnia na Placu Bankowym wjechał hulajnogą w kobietę, powodując u niej obrażenia na ciele.

Warszawa. Policja poszukuje mężczyzny, który potracił pieszą

Do wypadku doszło 22 sierpnia 2020 roku na Placu Bankowym w Warszawie. Nieznany policji mężczyzna wjechał w pieszą. Kobieta doznała obrażeń ciała. Wizerunek sprawy tego wypadku zarejestrowały kamery. Mundurowi opublikowali zdjęcia tego mężczyzny i zaapelowali do tych, którzy rozpoznają go, aby skontaktowali się z policją.

"Każdy, kto na publikowanych zdjęciach rozpoznaje tego mężczyznę, proszony jest o kontakt osobisty lub telefoniczny z policjantami prowadzącymi tę sprawę, dzwoniąc na numer 4772 391 73, 112 bądź pisząc maila na adres: komendant.krp1@policja.gov.pl" - czytamy na stronie Komendy Stołecznej Policji.

fot. KSP

fot. KSP

fot. KSP

RadioZET.pl/KSP