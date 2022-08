25-letnia Sandra znęcała się nad malutką Nikolą. "Ciągle bywała na imprezach"

Sandra Szlezingier z Marek poszukiwana jest listem gończym. 25-letnia kobieta podejrzana jest o znęcanie się nad 4-letnią córką Nikolą. Szlezingier ma też drugą córkę - zaledwie miesięczną Amelię. Obie dziewczynki trafiły do rodziny zastępczej.

O tym, że dziecku dzieje się krzywda, policję powiadomiło przedszkole. W okolicach pleców i pośladków dziecko miało siniaki. Dyrekcja ustaliła, że mogło być bite przez swoją matkę. Jak pisze Fakt, Sandra Szlezingier sama miała mówić o tym, że jej córka bywa niegrzeczna i dostaje za to "klapsy".

Sandra Szlezingier z Marek poszukiwana listem gończym

Prosto z przedszkola dziecko trafiło do szpitala. Gdy policjanci udali się do mieszkania rodziny, na miejscu zastali 25-latkę i jej miesięczną córkę Amelię. Ona też została zabrana do szpitala na badania, a kobieta trafiła do policyjnej celi.

fot. Policja Warszawa

Prokurator oskarżył ją o fizyczne i psychiczne znęcanie się nad córką - już od chwili urodzenia - i postanowił o zastosowaniu dozoru policyjnego - oraz zakazu zbliżania się do córki na odległość mniejszą niż 50 m.

Kobiecie grozi nawet od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Po wyjściu z aresztu Sandra Szlezingier zniknęła. Kobieta jest ścigana na podstawie listu gończego wydanego przez Prokuraturę Rejonową w Wołominie w celu zastosowania wobec niej tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

"Ciągle bywała na imprezach, również w ciąży"

Dziennik Fakt rozmawiał o sprawie z sąsiadami 25-latki. Okazuje się, że posiadają oni bogatą wiedzę na temat jej postępowania i stylu życia. - W jej domu cały czas coś działo. Nie pracowała, nie zajmowała się dzieckiem, tylko ciągle bywała na imprezach, również podczas ciąży - relacjonuje kobieta. - Imprezy też często odbywały się w domu. Słychać je było na pół bloku, a jej córka Nikola znajdowała się w tym czasie w mieszkaniu - dodaje.

- Dotychczasowe poszukiwania Sandry Szlezingier nie przynosiły rezultatu, dlatego wydaliśmy za nią list gończy. Podejmujemy też działania zmierzające do pozbawienia jej władzy rodzicielskiej – mówi Faktowi prok. Remigiusz Krynke, z Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga.

Rysopis: wzrost 165 cm., szczupła budowa ciała, włosy długie, oczy piwne.

Policjanci proszą o przekazanie wszelkich informacji dotyczących aktualnego miejsca pobytu poszukiwanej Sandry Szlezingier dzwoniąc na numer alarmowy 112, 997 lub bezpośrednio do Komisariatu Policji w Markach pod numer 47 72 47 761 lub przesłanie informacji na adres mailowy: komendant.kp-marki@ksp.policja.gov.pl

RadioZET.pl/ Fakt/ Policja Warszawa