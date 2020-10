Koronawirus u noworodka. Zamknięto oddział pediatryczny

Koronawirus. W szpitalu w Sierpcu wirusa SARS-CoV-2 wykryto u noworodka . Niespełna miesięczne dziecko trafiło do jednego ze specjalistycznych szpitali w Warszawie. Oddział pediatryczny w Sierpcu nie przyjmuje nowych pacjentów.

Robert Makówka dyrektor szpitala Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu przekazał, że w ostatnim czasie koronawirusa wykryto tam u trzech osób — jednej pacjentki, pielęgniarki tamtejszego POZ oraz u noworodka z oddziału pediatrycznego.

Koronawirus u noworodka. Dziecko w szpitalu

"Zakażenie koronawirusem potwierdzono u pacjentki, która nie została przyjęta w innym POZ i trafiła do nas. Zakażenie wykryto też u pielęgniarki naszego POZ, która miała kontakt z tą pacjentką. Trzeci przypadek zakażenia to niespełna miesięczny noworodek z oddziału pediatrycznego. Dziecko zostało przetransportowane z naszego szpitala do specjalistycznej placówki w Warszawie" – powiedział Makówka.

Jak poinformował dyrektor szpitala w Sierpcu, do końca tygodnia wstrzymano przyjęcia na oddział pediatryczny. Aktualnie na oddziale pozostaje m.in. dwóch pacjentów, którzy zostaną zbadani na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Dyrektor poinformował także, że trudna sytuacja panuje na oddziale internistyczny sierpeckiego szpitala, gdzie wszystkie miejsca są zajęte. "Jest to związane z tym, że w okolicznych szpitalach większość oddziałów internistycznych jest w tej chwili zamknięta i pacjenci kierowani są właśnie do Sierpca. Nasz oddział internistyczny jest już przepełniony i na pewno będzie nam bardzo trudno przyjmować nowych pacjentów. Sytuacja robi się bardzo ciężka" – oświadczył Makówka.

Koronawirus na Mazowszu

Koronawirus w Warszawie i w województwie mazowieckim. Od kilku Mazowsze jest liderem pod względem dobowej liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2. W środę Ministerstwo Zdrowia opublikowało najnowszy raport, z którego wynika, że mamy 3003 nowe przypadki zakażeń koronawirusem. Z powodu Covid-19 i chorób współistniejących zmarło 75 osób.

Najwięcej przypadków koronawirusa odnotowano na Mazowszu - 527. W związku z tym rzecznik Ministerstwa Zdrowia, Wojciech Andrusiewicz na zwołanej w środę konferencji prasowej przekazał, że na 99,9% Warszawa od soboty znajdzie się w żółtej strefie.

RadioZET.pl/PAP