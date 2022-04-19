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19 квітня рівно опівдні у Варшаві пролунають тривожні сирени

Karolina Marks
19.04.2022 00:00
Syrena alarmowa
fot. Stanislaw Bielski/REPORTER

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Сирени тривоги пролунають у вівторок о 12. Це стосується щорічного святкування повстання у Варшавському гетто.

У вівторок, 19 квітня о 12:00 у Варшаві зазвучать сирени. Цьогоріч припадають 79-ті роковини повстання.

"Так, як минулого року, у роковини повстання у Варшавському гетто пролунають тривожні сирени. У такий спосіб ми хочемо вшанувати пам'ять героїв та звернути увану мешканців польської столиці на цю історичну подію" - сказав голова адміністрації Мазовєцького воєводства Константи Радзівілл.

Сирени тривоги у Варшаві – чому виють 19 квітня?

Звук сирен тривоги у Варшаві триватиме 1 хвилину. Це буде безперервний сигнал. Як наголошується в повідомленні, це також буде перевіркою правильної роботи системи оповіщення в столиці.

Мешканці не повинні робити жодних дій. - Сповіщення з інформацією про включення сирен буде надіслано людям з українськими SIM-картами, які входять в польську мережу, - йдеться у повідомленні.

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RadioZET.pl

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