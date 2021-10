"Niemożliwe, że z tak małym biustem karmi pani dziecko". Skargi na mobbing u Trzaskowskiego

Do zdarzenia miało dojść na przełomie marca i kwietnia tego roku w Centrum Obsługi Podatnika Urzędu Miasta. Urzędniczki opisały wszystko w anonimowym mailu, który został wysłany do prezydenta Rafała Trzaskowskiego i Dyrektor Kadr.

"Do dnia dzisiejszego nie potrafimy się pogodzić z tym jak zostałyśmy potraktowane, a wręcz poniżone przez naszych przełożonych. U wielu z nas nastąpiło obniżenie poczucia własnej wartości, czujemy się gorsze i odbiło się to na naszym życiu rodzinnym" - napisały w piśmie kobiety.

Skargi na mobbing w warszawskim ratuszu

W wysłanym mailu można przeczytać jeszcze: "Zostałyśmy zaproszone wraz z bezpośrednim przełożonym do gabinetu w celu wyjaśnienia harmonogramu naszej pracy związany z karmieniem naszych dzieci. Wyjaśnienie to polegało na ocenie - w obecności kilkunastu osób, w tym dyrekcji oraz przełożonych płci męskiej - naszych wymiarów biustu, gdzie jedna z nas usłyszała ironiczną uwagę, (..) że to niemożliwe, że z tak małym biustem karmi pani dziecko (...), co wzbudziło śmiech wśród przełożonych i dyrekcji. Zaskoczyło nas, że przełożeni pełnili również rolę biegłego lekarza, oceniając nasze zaświadczenia lekarskie pod względem prawdziwości, które zostały wystawione przez dyplomowanych lekarzy".

Reporterowi Radia ZET Mariuszowi Gierszewskiemu udało się dowiedzieć nieoficjalnie, że urzędnicy stołecznego ratusza jeszcze przed wakacjami próbowali wyjaśnić sprawę. Jednak wobec stanowczych zaprzeczeń dyrekcji COP, nie nadano jej dalszego biegu. W ubiegłym tygodniu dziennikarz Radia ZET wysłał pytania w sprawie incydentu i do sprawy powrócono.

Trzaskowski zapowiedział kontrolę

- Zarządziłem kontrolę w COP, będą podejmowane wkrótce decyzje personalne - mówi prezydent Rafał Trzaskowski. Dodaje: - Dokładnie to wyjaśniamy. Zawsze, jeżeli udowodniony jest jakikolwiek mobbing, to podejmujemy twarde decyzje. We wszystkich spółkach, którymi zarządzam, w ratuszu, w dzielnicach pracuje ponad 25 tysięcy osób, więc ja nie wykluczam, że tego typu sytuacje mogą mieć miejsce. Po to mamy procedury kontrolne. Podejmuję szybko decyzje personale jeżeli okazuje się, że tego typu podejrzenia są uzasadnione - wyjaśnia Trzaskowski.

Według nieoficjalnych informacji dziennikarza Radia ZET, dyrektor COP Róża Joanna Gutkowska złożyła w środę rezygnację ze swojej funkcji i przeszła na emeryturę.

Centrum Obsługi Podatnika Urzędu Miasta powstało w październiku 2019 roku i przejęło zadania podatkowe Prezydenta m.st. Warszawy. Tydzień temu Radio ZET opisało problemy z działaniem Centrum, które ma zaległości z naliczaniem podatku od nieruchomości. Blisko 100 tysięcy warszawiaków nie otrzymało wymiaru tego podatku.

