Chciał pomóc innemu kierowcy. 36-latek został śmiertelnie potrącony

Na drodze W-571 w miejscowości Stara Wrona k. Płońska śmiertelnie został potrącony 36-latek. Mężczyzna chciał pomóc innemu kierowcy, który wpadł do rowu.

Do śmiertelnego wypadku doszło w we wtorek, 21 lipca wieczorową porą. Mężczyzna został potrącony, gdy przebiegał przez drogę. Nie udało się go uratować.

Chciał pomóc innemu kierowcy. 36-latek został potrącony

36-latek kierujący volkswagenem na drodze W-571 w miejscowości Stara Wrona zauważył stojącego w rowie renaulta. Kierowca zatrzymał się, aby pomóc podróżującym, którzy wpadli do rowu. Z samochodu wyszły trzy osoby i udały się w kierunku renaulta.

W tym aucie przebywał jeden mężczyzna, który poprosił o pomoc w wyjechaniu z rowu. Kierowca nie miał żadnych obrażeń, ale wyczuwalna od niego była silna woń alkoholu. Osoby z volkswagena odmówiły pomocy, informując, że powiadomią policję. To wzbudziło agresywne zachowanie u pijanego kierowcy.

Kierowca vw i pasażerka auta odeszli do swojego pojazdu. Trzecia z osób w trakcie przebiegania przez jednię wpadła wprost pod jadące suzuki. 36-latek poniósł śmierć na miejscu. Kierująca autem 23-latka była trzeźwa

- czytamy na stronie mazowieckiej policji.

Wobec kierującego renaultem toczy się odrębne postępowanie. Miał on w organizmie ponad dwa promile alkoholu.

RadioZET.pl/ Mazowiecka Policja