Strajk Kobiet pod Sejmem. ''Zróbmy mały lockdown''

Strajk Kobiet. Od sześciu dni trwają protesty nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej. We wtorek rano do pierwszych protestów w stolicy doszło na Żoliborzu. Kolejną manifestację zapowiedziano na godzinie 14:00 pod budynkiem Sejmu.

Warszawa. Strajk Kobiet pod Sejmem

"W sejmie się dzieje. Posłanki i posłowie opozycji się zbuntowali, więc chodźcie zrobimy sobie może taki mały lockdown. Od 14:00 będziemy tutaj działać. Tu jest też biuro Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, więc mamy blisko. Chodźcie pod sejm!" - przekazał Marta Lempart w nagraniu opublikowanym na profilu Ogólnopolskiego Strajku Kobiet w mediach społecznościowych.

Pierwsze informacje o proteście na ulicy Wiejskiej w Warszawie pojawiły się we wtorek po godzinie 12:00. Jest to spontaniczna reakcja na to, co dziś wydarzyło się w Sejmie. Posłanki zablokowały m.in. mównice. Interweniowała także straż marszałkowska.

Jak przekazał obecny na miejscu reporter Polskiej Agencji Prasowej przed godz. 14 przed Sejmem zebrali się protestujący. Mają oni ze sobą transparenty z hasłami: "Twoja wina, Twoja wina, Twoja bardzo wielka wina", "Pis off", "Rząd na bruk" czy też "Piekło kobiet". Cześć z manifestujących zablokowała wjazd do Sejmu od ul. Wiejskiej. Obecna tam policja ustawiła barierki, żeby demonstranci nie podchodzili bliżej budynku Sejmu.

Strajk Kobiet po decyzji Trybunału Konstytucyjnego

W Warszawie — podobnie, jak w całej Polsce od czwartku trwają protesty po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej. Na stołecznych ulicach widać niezgodę na decyzję, według której aborcja ze względu na wady płodu jest niezgodna z konstytucją. W sprawie orzeczenia TK głos zabrał także rektor Uniwersytetu Warszawskiego. Jego słowa wywołały niemałe oburzenie w sieci.

