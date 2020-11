''Blokada Warszawy''. Strajk Kobiet o poniedziałkowych wydarzeniach

Strajk Kobiet. Gdzie dziś protesty w Warszawie? To pytanie zadaje sobie wiele osób, które chcą w poniedziałek uczestniczyć w strajku i okazać swój sprzeciw wobec orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. W poniedziałek Ogólnopolski Strajk Kobiet zapowiedział blokadę miast. W Warszawie protesty będą punktowe i odbędą się w kluczowych miejscach w stolicy. Rozpoczną się one równocześnie.

Warszawa, Strajk Kobiet. Poniedziałkowa blokada miasta

Blokada Warszawy. W poniedziałek strajki w stolicy mają być podobne do tych, które odbyły się w ubiegłym tygodniu. Organizatorzy przekazali rano, że odbędą się one równocześnie. Ustawione będą w kluczowych miejscach w stolicy. Jednak na razie nie zdradzono konkretnych lokalizacji. Większość z nich ma się rozpocząć około 16-17. Organizatorzy strajku na oficjalnym wydarzeniu zachęcają do protestów nie tylko w Warszawie, ale we wszystkich miastach Polski.

Blokujemy: samochodami, rowerami, pieszo, jakkolwiek nam serce dyktuje. Blokujemy: wjazdy/wyjazdy, skrzyżowania, ronda, gdziekolwiek nam serce dyktuje Ogólnopolski Strajk Kobiet

W internecie pojawiły się także inne wydarzenia związane ze Strajkiem Kobiet. W Warszawie zapowiedziano m.in.: spacer środowisk artystyczno-kreatywnych, wyruszy on o godzinie 17:00 spod kolumny Zygmunta, "piknik na Wielniaku" o godzinie 17:00, blokada Trasy Łazienkowskiej na wysokości placu na Rozdrożu.

To jednak nie wszystkie poniedziałkowe wydarzenia związane z protestami po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. Część manifestacji i blokad ustawi się spontanicznie — tak jak to było w ubiegłym tygodniu.

Strajki Kobiet po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego

Manifestacje kobiet w Polsce trwają już od czwartku, 22 października. Strajki odbywają się nie tylko na ulicach Warszawy, ale także Białegostoku, Katowic, Łodzi, Krakowa, Wrocławia, Poznania, czy też Trójmiasta. Manifestacje organizowane są także w mniejszych miejscowościach m.in. w Wołominie, Otwocku i Zduńskiej Woli. Tak ludzie w Polsce okazują swój sprzeciw wobec decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji z przyczyn embrio-patologicznych.

RadioZET.pl