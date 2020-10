Strajk Kobiet. Od rana trwają protesty przeciwko decyzji TK ws. aborcji

Strajk Kobiet. Od czwartku nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce trwają protesty po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Na warszawskich ulicach widać niezgodę na decyzję, według której aborcja ze względu na wady płodu jest niezgodna z konstytucją. We wtorek rano protestujący zablokowali m.in. plac Wilsona na stołecznym Żoliborzu.

Strajk Kobiet. We wtorek rano protestujący zablokowali Żoliborz

Zarząd Transportu Miejskiego przekazał we wtorek rano, że z powodu niezapowiedzianej blokady na placu Wilsona w Warszawie występują utrudnienia w kurowaniu autobusów. Utrudnienia występują w kursowaniu linii 114, 122, 181, 185, 303 oraz 321. Autobusy kierowane są najbliższymi przejezdnymi ciągami komunikacyjnymi.

Na Żoliborzu trwają protesty przeciwko czwartkowemu orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, które zakazuje aborcji eugenicznej w Polsce. W związku z manifestacjami plac Wilsona od ulicy Krasińskiego jest zablokowany. Na Żoliborzu tworzą się korki. Ogólnopolski Strajk Kobiet zachęca także do protestów pod Sejmem.

Strajk Kobiet. Oświadczenie premiera Mateusza Morawieckiego

We wtorek w trakcie konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki złożył swoje oświadczenie po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Szef rządu odniósł się do protestów, które wystąpiły w całej Polsce po ogłoszeniu decyzji TK. "We wszystkich tych przypadkach, w których zagrożone jest życie i zdrowie kobiety, ten wyrok TK nie ma do nich odniesienia. Sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia kobiety nie jest objęta tym wyrokiem, a więc wszystkie te kwestie, które niepokoją wielu ludzi, nie są objęte tym wyrokiem. Trzeba to wyraźnie powiedzieć" - rozpoczął swoje przemówienie premier. Morawiecki zapowiedział m.in. rozszerzony dostęp do badań prenatalnych.

Będę zalecał wprowadzenie badań prenatalnych dla wszystkich kobiet, bo dzisiaj jest to dla kobiet po 35. roku życia albo z powikłaniami ciąży. Będę je zalecał dla wszystkich Mateusz Morawiecki

Premier odniósł się także do protestów, które od czwartku występują w całej Polsce — Morawiecki powiedział, że są to akty "agresji, napaści i wandalizmu". "Nie ma żadnego przyzwolenia na ataki na nasze świętości" - przekazał szef rządu i zapowiedział, że służby będą reagować w przypadku takich sytuacji.

RadioZET.pl/PAP