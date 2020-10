Strajk Kobiet. Od ponad tygodnia trwają protesty po decyzji Trybunały Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Protesty kobiet poparły m.in. uczestniczki Powstania Warszawskiego — w ostrych słowa odniosły się one także do działań Jarosława Kaczyńskiego.

Strajk Kobiet. Protesty popierają uczestniczki Powstania Warszawskiego

"My kobiety nie ustąpimy, tym razem. Bo jeżeli w pandemii, jak choroba jest tak rozhulana, że jest 18 tysięcy nowych zachorowań, ten człowiek (Jarosław Kaczyński przyp. red.) wywołuje taką sytuację, że kobiety muszą wyjść na ulice, żeby bronić swojej godności. W powstaniu walczyliśmy wszyscy i chłopcy, i dziewczęta, o swoją wolność, bo wolność jest składnikiem godności człowieka i nie ma godności bez wolności. Jeśli jesteśmy w tej chwili traktowane jak inkubatory, to bardzo przepraszam, mamy prawo walczyć o swoją godność — przekazała w rozmowie ze stacją TVN Wanda Traczyk-Stawska ps. Pączek.

Wanda Traczyk-Stawska razem z Hanną Stadnik ps. Hanka pojawiły się w środę na protestach przy ulicy Zielnej w Warszawie. Tam ludzie manifestowali przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji.

Ilu ludzi będzie teraz umierać, bo wyszli na ulice? My nie mamy innego wyjścia, niż tylko wyjść, krzyczeć, żądać i mówić, że będziemy walczyć — bez broni, ale do ostatniej kobiety, żeby nie wolno było traktować nas jak przedmioty Wanda Traczyk-Stawska

Do kobiet zaapelowała także Hanna Stadnik. "Walczcie o to, bo bez walki się nic nie uda. Trzeba walczyć do zapadłego, bo wolności nie otrzymuje się raz na zawsze. Jest wolność wojenna, ale też człowiecza i jeśli młodzież jej nie będzie miała, to co to będzie za kraj? Szkoda takiego kraju" - przekazała uczestniczka Powstania Warszawskiego.

Uczestniczki PW w ostrych słowach o Kaczyńskich

Reporter TVN poprosił uczestniczki Powstania Warszawskiego o to, aby skomentowały wtorkowe przemówienie Jarosława Kaczyńskiego. Przypomnijmy, że tego dnia prezes PiS do marynarki miał przypięty znak Polski Walczącej. "On musi sobie coś przyczepić, żeby uważał, że jest kimś, a on jest bardzo małym człowieczkiem. Bardzo źle zrobił dla Polski i nadal robi źle. On będzie niszczył każdego, kto będzie od niego lepszy" - przekazała Stadnik.

Uczestniczka PW przekazała także, że znała ojca prezesa PiS — Rajmunda Kaczyńskiego. "On nam powiedział tak: moim dzieciom nie wolno dać władzy, bo zniszczą każdego, kto będzie od nich lepszy. Leszek był inny, bo Leszka wychowała żona, pani Maria, wspaniała kobieta. I Leszek przy niej złagodniał i sam powiedział, że nie wolno ruszać tej ustawy. A ten (Jarosław Kaczyński przyp.red.), pomimo że niby docenia swojego brata, nie usłuchał go, tylko z taką głupotą straszną wystąpił w czasie pandemii" - powiedziała w rozmowie ze stacją TVN Hanna Stadnik.

