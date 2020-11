Strajk Kobiet. Kolejny dzień protestów, jest odpowiedź na komunikat MEN

Strajk Kobiet. Gdzie dziś protesty w Warszawie? We wtorek manifestacje zapowiedziano przy ulicy Hożej 20. Wcześniej Ogólnopolski Strajk Kobiet informował, że będzie on pod budynkiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jednak jego lokalizacja została zmieniona ze względu na konferencję szefa MEN. Strajki przy Hożej 20 mają rozpocząć się we wtorek o 16:00.

Strajk Kobiet. Gdzie dziś strajk w Warszawie? [2 listopada]

Dziś Strajk Kobiet ustawi się przy ulicy Hożej 20, gdzie minister Przemysław Czarnek będzie miał konferencję prasową. To odpowiedź Ogólnopolskiego Strajku Kobiet na komunikat MEN wysłany do Polskiej Agencji Prasowej w nocy z poniedziałku na wtorek. Napisano w nim, że nauczyciele, którzy brali udział w protestach lub namawiali do tego swoich uczniów, poniosą konsekwencje przewidziane prawem.

Uczennico, uczniu, nauczycielko, nauczycielu nie jesteście same i sami! Wspieramy was: poradą i pomocą prawną. Jesteśmy w tym razem! Ogólnopolski Strajk Kobiet

W odpowiedzi na komunikat MEN zapowiedziano strajk pod Ministerstwem Edukacji Narodowej. Wydarzenie w sieci nazywa się "Czarnek, Ty... Już wiesz co. Protest pod MEN". Ze względu na to, że minister edukacji na wtorek ma zaplanowaną konferencję prasową, manifestacje przeniesiono na ulicę Hożą 20 w Warszawie. Strajk ma się rozpocząć o godzinie 16:00.

Strajk Kobiet po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego

Manifestacje w Polsce trwają od czwartku, 22 października. To właśnie wtedy Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis tzw. ustawy antyaborcyjnej z 1993 r. zezwalający na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją.

Największą do tej pory demonstracją był "Marsz na Warszawę". Odbył się on w piątek, 31 października. Wzięło w nim udział ponad 100 tysięcy osób. We wtorek Ogólnopolski Strajk Kobiet zapowiedział kolejne protesty. Odbędą się one w tym tygodniu.

RadioZET.pl/PAP