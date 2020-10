Warszawa. O 16 kobiety wyszły na ulice. Kolejny strajk rozpoczęty

W poniedziałek ruszył kolejny protest po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie legalnej aborcji. W Warszawie blokowane są najważniejsze ulice m.in. Puławska i Narbutta, a także okolice Ronda Wiatraczna i Aleje Jerozolimskie.

Strajk Kobiet w Warszawie

W poniedziałek o 16 zapowiedziany został kolejny Ogólnopolski Strajk Kobiet w Warszawie. Protestujący przekazali, że zablokują najważniejsze ulice w stolicy. Protesty skierowane są przeciwko orzeczeniu Trybunały Konstytucyjnego z 22 października. Wtedy delegalizowano w Polsce wykonanie aborcji z powodu wad płodu. Od tego dnia w największych miastach w Polsce codziennie odbywają się manifestacje.

W Warszawie protesty odbywają się w okolicy rond: Waszyngtona, ONZ, Wiatraczna, a także Radosława. Swój protest zapowiedziały także studentki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Strajkować one będą od godziny 17:00 przy rondzie Czterdziestolatka. Jednak to nie koniec działań — kobiety mają zamiar się także spotkać na spacery w różnych dzielnicach miasta - np. na Ursynowie będzie to Aleja Komisji Edukacji Narodowej.

