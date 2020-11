Barbara Nowacka potraktowana gazem przez funkcjonariusza. Jest reakcja policji

Barbara Nowacka została potraktowana gazem przez policjanta podczas Strajku Kobiet w sobotę. - Musimy sprawdzić dokładnie jak wyglądało to z drugiej perspektywy, czyli ze strony policjantów - powiedział w niedzielę rzecznik stołecznej policji, odnosząc się do tego zdarzenia. Poinformował również, że w trakcie demonstracji zatrzymano 11 osób.

Barbara Nowacka podczas sobotniego Strajku Kobiet w Warszawie została potraktowana przez jednego z funkcjonariuszy gazem, pomimo zaprezentowania mu legitymacji poselskiej. Do tych wydarzeń odniósł się w niedzielę rzecznik Komendy Stołecznej Policji, Sylwester Marczak. - Komendant Stołeczny Policji postawił jedno, główne zadanie po wczorajszych wydarzeniach - dokładnie wyjaśnić sytuację z panią poseł, jakie były okoliczności i dlaczego został użyty gaz - poinformował Marczak.

Na pewno te zdjęcia, które krążą w przestrzeni publicznej, pokazują jedno: była trzymana w ręku legitymacja i był użyty gaz ze strony policjanta i to są dwa fakty, które w tej chwili są niepodważalne. Teraz musimy sprawdzić dokładnie jak wyglądało to z drugiej perspektywy, czyli ze strony policjantów - podkreślał.

Najważniejszym elementem w tej chwili jest dokładne zbadanie nagrań z kamerki, którą posiadał policjant. Żeby zobaczyć, jak wyglądało to wydarzenie z perspektywy samego policjanta i jak zachowywały się osoby wokół, ale też jak zachowywała się pani poseł – zaznaczył.

Strajk Kobiet w Warszawie. Zatrzymano 11 osób

Podczas sobotnich demonstracji w Warszawie zatrzymano 11 osób. Duża część z nich to osoby, które odmówiły podania swoich danych; są trzy przypadki, gdzie doszło do naruszenia nietykalności - przekazał Marczak.

Rzecznik przekazał także dane dotyczące sobotniej demonstracji. - Jeżeli chodzi o liczbę osób wylegitymowanych: ponad 900 zostało wylegitymowanych. Jeżeli chodzi o notatki do sanepidu: ponad 450 notatek. Ponad 370 wniosków o ukaranie pojedyncze mandatem. Jeżeli chodzi o zatrzymane: łącznie 11 osób. Duża część z tych osób to są te, które odmówiły podania swoich danych - wyliczał.

Też musimy wspomnieć o trzech przypadkach, gdzie mamy do czynienia z przestępstwem - tutaj mówimy o naruszeniu nietykalności m.in. mówimy o zatrzymaniu 17-latka - tam mamy do czynienia z naruszeniem nietykalności, tam mamy do czynienia ze znieważeniem policjanta, a pamiętajmy, że osoby 17-letnie zgodnie z Kodeksem karnym odpowiadają jako osoby dorosłe - poinformował.

RadioZET.pl/TVN24/PAP