Strajk Kobiet w Warszawie rozpocznie się o 17:00. Będą w nim uczestniczyć nie tylko mieszkańcy stolicy, ale całej Polski. Manifestacje odbędą się w trzech miejscach jednocześnie: pod Kancelarią Premiera w Alejach Ujazdowskich, na Placu Zawiszy (w pobliżu siedziby PiS) i na Placu Zamkowym. Następnie mają się połączyć. Policja zaczęła się już przygotowywać do wielkiego Strajku Kobiet przeciwko decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji.

Warszawa, Strajk Kobiet. Przygotowania policji

Na warszawskich ulicach widać już zwiększoną obecność policji oraz żołnierzy Żandarmerii Wojskowej. Kilkudziesięciu funkcjonariuszy obu służb jest obecnych m.in. pod Kościołem pw. św. Aleksandra na placu Trzech Krzyży oraz Bazyliką Św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu. Mundurowi gromadzą się również pod Sejmem, który aktualnie odgrodzony jest barierkami. "Monitorujemy sytuację na mieście, będziemy pilnować tych miejsc, w których do tej pory dochodziło do łamania prawa, niszczenia mienia, malowania napisów na fasadach kościołów. Spodziewamy się największego protestu od momentu ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego i na to się przygotowujemy" - przekazał rzecznik Komendy Stołecznej Policji Sylwester Marczak.

Rzecznik dodał, ze stołeczna policja otrzymała wsparcie z innych garnizonów w kraju, co jest "częstą praktyką w przypadku innych tak wielkich protestów". "Manifestacje będą zabezpieczać także policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego, szczególnie pod kątem zabezpieczenia ruchu pojazdów i ludzi. Policjanci będą także kontrolować drogi dojazdowe do Warszawy. Mogą być kontrolowane zarówno osoby, jak i przewożone ładunki" - dodał Marczak.

"Musimy mieć świadomość, że dzisiejsza doba jest największa, jeśli chodzi o liczbę zakażeń. Z jednej strony rozumiemy emocje, które towarzyszą protestom, jednak z drugiej nie możemy zapominać o ograniczeniach dotyczących organizacji zgromadzeń. Ich organizatorzy muszą liczyć się z konsekwencjami" - podkreślił rzecznik KSP.

Strajki Kobiet po orzeczeniu TK

Protesty kobiet w Polsce trwają już od zeszłego czwartku. Strajki odbywają się nie tylko na ulicach Warszawy, ale także Białegostoku, Katowic, Łodzi, Krakowa, Wrocławia, Poznania, czy też Trójmiasta. Manifestacje organizowane są także w mniejszych miejscowościach m.in. w Wołominie, Otwocku i Zduńskiej Woli. Tak ludzie w Polsce okazują swój sprzeciw wobec decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji z przyczyn embrio-patologicznych.

RadioZET.pl/PAP