Do tragicznego zdarzenia doszło podczas konferencji zorganizowanej na terenie "Białego Miasteczka 2.0". Mężczyzna oddał strzał w swoim kierunku, najprawdopodobniej z broni hukowej. Trafił do szpitala. Przed godziną 12 policja poinformowała, że poszkodowany zmarł.

- Mężczyzna dokonał tam samookaleczenia. Z obrażeniami twarzy został zabrany do szpitala. Niestety, dostaliśmy informację, że nie udało się go uratować. Trwają czynności policjantów zmierzające do ustalenia okoliczności zdarzenia - poinformował Radio ZET podkom. Rafał Retmaniak ze stołecznej policji.

Strzał w "Białym Miasteczku". Mężczyzna nie żyje

Do tragedii doszło podczas konferencji medyków, którzy protestują przed Kancelarią Premiera. Demonstrujący stworzyli "Białe Miasteczko". Około 11 minuty nagrania słychać strzał.

Wcześniej organizatorzy "Białego Miasteczka 2.0" wydali oświadczenie. "Szanowni Państwo, dźwięk wystrzału przerwał konferencję, udzieliliśmy natychmiastowej pomocy, mężczyzna trafił do szpitala. Wszyscy wierzymy, że pacjent wyjdzie z tej tragedii i przeżyje. Bardzo dziękujemy obecnym w miasteczku medykom i niemedykom za natychmiastową reakcję i udzielenie profesjonalnej pomocy. Policja, która jest na miejscu i również natychmiast zareagowała, ustala, co się wydarzyło" - czytamy na Facebooku.

RadioZET.pl/Radio ZET/Facebook