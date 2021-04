Sprawę opisuje stołeczna "Gazeta Wyborcza". Karolina (imię zmienione na potrzeby tekstu) studiuje na Uniwersytecie Warszawskim, na prestiżowym wydziale Artes Liberales. Jesienią wraz z innymi studentami wybrała się na wyjazd integracyjny, w którym uczestniczył także doktorant prowadzący zajęcia w tej jednostce.

Studentka UW oskarża doktoranta o gwałt. "Ocknęłam się na łóżku w jego pokoju"

Mężczyzna miał już wcześniej wykorzystywać młode studentki i częstować je narkotykami. Zachowywał się tak również wobec bohaterki tekstu - wedle jej relacji niemal codziennie nawiązywał z nią interakcje, zagadywał i częstował substancjami psychoaktywnymi. Jednego wieczoru, podczas imprezy, miał się jej "przypatrywać kilka godzin".

Nie wypiłam dużo, ale w pewnej chwili dziwnie się poczułam. Ocknęłam się na łóżku w jego pokoju. Byłam zupełnie naga, moje ciuchy leżały porozrzucane wokół. Znów odpłynęłam, ale świadomość wracała co kilka minut. Gwałcił mnie do rana, aż jego współlokator zaczął dobijać się do drzwi [...] Wtedy kazał mi się szybko ubrać, zaprowadził mnie do mojego pokoju, wepchnął do łazienki i zrobił to jeszcze raz. Nie miałam siły walczyć studentka UW

Jak relacjonowała Karolina w rozmowie z "Wyborczą", dzień później próbowała porozmawiać z doktorantem i wyjaśniać to, co zaszło poprzedniej nocy. Mężczyzna miał ją jednak ponownie wykorzystać. - Próbowałam z nim rozmawiać, on zaczął mnie dotykać. Powiedziałam, że nie przyszłam tu, by uprawiać z nim seks, ale nie byłam w stanie uciec - przyznała.

Władze UW i OKO.Press reagują. Doktorant zawieszony

Na początku powiedziała o tym tylko przyjaciołom, nie zawiadamiając rodziny ani policji - nie miała bowiem zaufania do organów ścigania, bała się też konfrontacji z agresorem. Ostatecznie poinformowała o sprawie konsultantkę ds. przemocy seksualnej na UW.

- Komisja dyscyplinarna prowadzi względem niego postępowanie w sprawie posiadania środków odurzających i obrotu nimi [...] Obecnie trwa przesłuchanie świadków i na tym etapie nie zostały postawione zarzuty - przekazała w rozmowie z "GW" Anna Modzelewska, rzeczniczka prasowa UW. Nieoficjalnie wiadomo, że sygnały na temat przemocowych zachowań ze strony wykładowcy miały już wcześniej docierać do władz uczelni.

O sprawie informował w mediach społecznościowych Studencki Komitet Antyfaszystowski. Organizacja zaapelowała do władz UW o wyciągnięcie konsekwencji wobec mężczyzny, co ostatecznie przyniosło skutek - nie będzie on na razie prowadził żadnych zajęć w ramach uniwersytetu. Do czasu wyjaśnienia sprawy współpracę z nim zawiesił także portal OKO.Press.

Doktorant: kobieta zgodziła się na zbliżenie. Studentka: kłamstwo i manipulacja

Dziennikarz "Wyborczej" skontaktował się także z wykładowcą, który zaprzeczył oskarżeniom o gwałt ze strony studentki. Nie pamiętał też, czy miał przy sobie odurzające, ani czy podał je studentce. - Czy kobieta zgodziła się na zbliżenie? - zapytał dziennikarz. - Według moich informacji to tak - odparł doktorant.

Został następnie zapytany, na jakiej podstawie tak uważa. - Na podstawie języka, rozmowy, komend instruujących moje postępowanie. Na podstawie samodzielnej inicjatywy - odpowiedział. Udostępnił też treść korespondencji między nim a kobietą, mające stanowić dowód, "że ich relacje tuż po zdarzeniu nie wskazywały na to, że doszło do gwałtu" (cytat za: warszawa.wyborcza.pl). Studentka skomentowała już tłumaczenia ze strony mężczyzny, nazywając je "kłamstwem i manipulacją".

RadioZET.pl/warszawa.wyborcza.pl/Facebook