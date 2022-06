Święto Warszawy już w sobotę. Parada syrenek i regaty nad Wisłą

– Mam zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do radosnych obchodów Święta Warszawy. Szczególnie zachęcam do uczestnictwa w dwóch wydarzeniach w najbliższy weekend. W sobotę 4 czerwca spod pomnika Kopernika wyruszy pierwsza w historii miasta Parada Syrenki, a 4 i 5 czerwca 35 załóg żeglarskich weźmie udział w widowiskowych Regatach o Puchar Prezydenta Warszawy. Warszawiacy, do zobaczenia 4 i 5 czerwca! – do świętowania zaprasza prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski.

Parada na Krakowskim

Przed warszawiakami pełne atrakcji wydarzenie – pierwsza w historii miasta Parada Syrenki, która rozpocznie się w sobotę 4 czerwca o godz. 15:30 przy Pomniku Kopernika. Krakowskim Przedmieściem przejadą syrenki wykonane specjalnie na tę okazję oraz zabytkowy autobus Somua, „londyńczyk” i samochód „Warszawa”. Paradzie będzie towarzyszyć muzyka formacji Ritmo Bloco i Brassfederacji. Pochód zakończy się na Placu Zamkowym, gdzie wszyscy artyści wykonają wspólnie z warszawiakami utwór „Warszawa da się lubić”.

W trakcie parady z balkonu hotelu Bristol Kalina Levvska zaśpiewa piosenkę z puentą: „Każda z Was to Sawa, a każdy z Was to Wars”, a na skwerze Hoovera Fasolki odśpiewają „Katarynkę Karolinkę”. Na Plac Zamkowy doprowadzi uczestników Orkiestra Dęta z Mykanowa z mażoretkami w paradnych strojach.

Regaty nad Wisłą

4 i 5 czerwca odbędzie się na Wiśle niecodzienne widowisko - Regaty o Puchar Prezydenta Warszawy w czterech klasach: Open, Omega Standard, Omega Sport i Retro. Po rzece przy plaży Rusałka będzie pływać 35 jachtów, które wezmą udział łącznie w 14 wyścigach.

Impreza sportowa zacznie się w sobotę 4 czerwca o godz. 11:00. Między godziną 14:00 a 17:00 zaplanowano pokazowe Regaty Mistrzowskie, a pozostałe wyścigi odbędą się w niedzielę w godzinach od 11:00 do 15:00. Po godz. 17:00 nastąpi uroczyste wręczenie pucharów przez prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

Na czas regat przy plaży Rusałka powstanie „miasteczko żeglarskie”. Przewidziano w nim m.in. możliwość popływania na tradycyjnych łodziach „pychówkach” i szkolenie na cieszących się coraz większą popularnością SUP-ach. Chętni będą mogli wziąć także udział w bezpłatnych spływach kajakowych z plaży Saskiej (przy Moście Łazienkowskim) do plaży Rusałka (okolice ZOO).

Na potrzeby regat zostanie uruchomiona dodatkowa bezpłatna przeprawa promowa z bulwarów na plażę, oprócz tego będą kursowały promy ZTM. Całość zakończy koncert na plaży Rusałka, na którym o godz. 20:30 wystąpi Melancholia Hill i gwiazda wieczoru – Agata Karczewska.

Święto Warszawy w dzielnicach

Święto Warszawy to także okazja do świętowania w dzielnicach, które na najbliższy weekend zaplanowały wiele atrakcji. M.in. na Pradze-Północ odbędzie się finałowy koncert Nowe Brzmienia, w którym wezmą udział Patrycja Markowska, Justyna Jary i Alegancka Kapela oraz Mikromusic. Wydarzenia zaplanowały tez Bielany i Bemowo, a na warszawskie tory wyjadą zabytkowe tramwaje Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej.