Pracownicy MEiN szarpali i wyzywali protestujących. „Jeden z nich rzucił «siedź cicho, gnoju»”

Młodzieżowe Forum LGBT+ w środę rano w ramach protestu zablokowało wejście do gmachu Ministerstwa Edukacji i Nauki. Aktywistka Wiktoria Magnuszewska przekazała portalowi RadioZET.pl, że jedna z pracowniczek szarpała aktywistę. – Kolejny pracownik, chcąc przejść, gdy usłyszał, że trwa demonstracja, powiedział do niepełnoletniej osoby protestującej „siedź cicho, gnoju” – przekazała aktywistka. Policjanci nie zareagowali i kierowali do protestujących homofobiczne komentarze.

Aktywiści Młodzieżowego Forum LGBT+ rozpoczęli w środę rano protest przed Ministerstwem Edukacji i Nauki. Kilkanaście osób zablokowało wejście do budynku. Jak podaje TVN Warszawa, niektórzy przykleili się do ziemi.

W mediach społecznościowych opublikowano zdjęcia z protestu. Widać na nich, że część aktywistów leży na ziemi z transparentami stylizowanymi na nekrologi. Mają na nich wypisane takie hasła jak: „Zabity przez indoktrynację”, „Zabity przez poniżanie”, „Zabity przez dehumanizację”. Usta protestujących są zaklejone czerwoną taśmą.

Protest Młodzieżowego Forum LGBT+ przed MEiN

Inna grupa aktywistów siedzi przed wejściem do gmachu ministerstwa z transparentami „To jest nagrywane. Czy przejdziesz obojętnie nad naszymi ciałami?” i „Nasz los jest niewart rozmowy?”.

W akcji biorą udział osoby z różnych ugrupowań aktywistycznych, między innymi Cienia Mgły, Protestea. Jak podali aktywiści, demonstracja została zakłócona przez jedną z pracowniczek Ministerstwa Edukacji i Nauki. „Zaczęła szarpać osobę protestującą, osobę uczniowską, krzycząc «won, chcę dostać się do pracy». My chcemy dostać podstawowe prawa. Protestujemy dalej” - napisali na Twitterze aktywiści Młodzieżowego Forum LGBT+.

– Reakcje były różne od przeczytania wiadomości i pokazania, że trzymają kciuki po szarpanie chłopaka, który uczestniczył w proteście – powiedziała w rozmowie z portalem RadioZET.pl Wiktoria Magnuszewska z Młodzieżowego Forum LGBT+. Dodała, że pojawiło się więcej skandalicznych reakcji.

Aktywistka zwróciła również uwagę, że obecni na miejscu policjanci w żaden sposób nie zareagowali. – Ze strony funkcjonariuszy padły homofobiczne teksty. Na zwrócenie uwagi, by do jednej z osób zwracali się per „pani” powiedzieli, że „nie wiadomo, co to jest pod względem płci" – mówiła Magnuszewska.

Młodzieżowe Forum LGBT+ przekazało nam, że jak dotąd nikt z ministerstwa nie wyszedł do protestujących. – Nie było żadnego odzewu ani od Przemysława Czarnka, ani wiceministra Tomasza Rzymkowskiego. Będziemy kontynuować akcje aktywistyczne, jeśli nie zostaną podjęte żadne realne działania – powiedziała Wiktoria Magnuszewska.

Postulaty Młodzieżowego Forum LGBT+

Aktywiści przypomnieli na Facebooku o sierpniowym spotkaniu z ministrem Przemysławem Czarnkiem. „Na spotkaniu mimo zapewnień, że uczestnicy są szanowani bez względu na ich orientacje, z wypowiedzi Ministra było czuć uprzedzenie. Nie obyło się również bez personalnych prowokacji. Ministerstwo zadeklarowało kontynuację rozmów. Niestety, żadne działania nie zostały podjęte. Kolektyw nie uzyskał również odpowiedzi na konspekt Okrągłego Stołu Edukacji, który wysłaliśmy zgodnie z ustaleniami ze spotkania”. Młodzieżowe Forum LGBT+ ponadto zarzuca Czarnkowi, że rozmowa wykorzystał instrumentalnie rozmowę, aby ocieplić swój wizerunek.

Postulaty Młodzieżowego Forum LGBT+ to:

dymisja ministra Czarnka za retorykę nienawiści wymierzoną w osoby LGBT+,

utworzenie Okrągłego Stołu do spraw Edukacji z uwzględnieniem stron społecznych,

reforma edukacji na miarę XXI wieku, z uwzględnieniem edukacji seksualnej, antydyskryminacyjnej i ekologicznej.

RadioZET.pl/TVN Warszawa/oprac. AK