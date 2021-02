Tajemnicze kapsułki pojawiły się na ulicach Warszawy. O sprawie poinformował w mediach społecznościowych burmistrz dzielnicy Bielany. "We wtorek późnym popołudniem przy ulicy Księżycowej straż miejska zabezpieczyła 26 sztuk kapsułek. Na miejsce wezwano Policję oraz grupę ratownictwa chemicznego" - przekazał samorządowiec. Przeprowadzone badania potwierdziły, że znalezione pigułki mogą okazać się śmiertelnie niebezpieczne.

Kapsułki pojawiły się na ulicach dzielnicy Bielany w Warszawie. Nie wiadomo kto, i w jakim celu rozrzuca kapsułki, ale sytuacja jest bardzo poważna. Szczegółowy wpis na ten temat zamieścił w mediach społecznościowych burmistrz dzielnicy Grzegorz Pietruczuk.

"We wtorek późnym popołudniem przy ulicy Księżycowej straż miejska zabezpieczyła 26 sztuk kapsułek. Na miejsce wezwano Policję oraz grupę ratownictwa chemicznego. Strażacy zabezpieczyli materiał do badań" - napisał samorządowiec.

Tajemnicze kapsułki na ulicach Warszawy. Są śmiertelnie niebezpieczne

Sygnały o tajemniczych kapsułkach docierały od samych mieszkańców, którzy nie wiedzieli, z czym mają do czynienia. "Były wzdłuż całej Encyklopedycznej i Książąt Mazowieckich, weekend i jeszcze wczoraj – ostrzega Pani Ula, mieszkanka dzielnicy. Pani Adela znalazła taką kapsułkę przy ul. Kasprowicza, a Pan Bartek ostrzega, że przy ul. Obrońców Tobruku jest tego mnóstwo!" - czytamy na SE.pl.

Pigułki mogą okazać się śmiertelnie niebezpieczne. Mieszkańcy, którzy spacerują tamtędy ze swoimi psami, powinni zwrócić szczególną uwagę, aby zwierzę nie wzięło leżących pigułek do pyska. Spożycie kapsułki może wywołać wiele chorób, a także śmierć.

- Po analizie okazało się, że jest to materiał składem zbliżony do tabletek do uzdatniania wody - przekazał burmistrz dzielnicy Bielany.

- Jeżeli zauważycie gdzieś kapsułki, zgłoście to za pomocą Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115 podając dokładną lokalizację. Po waszym zgłoszeniu tabletki zostaną zutylizowane - apeluje samorządowiec.

