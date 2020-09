Uczniowie wlali nauczycielce płyn dezynfekujący do termosu. "Napiła się"

Do zdarzenia doszło kilka dni temu w jednej ze szkół na warszawskim Targówku. - Do policjantów zajmujących się zwalczaniem przestępczości wśród osób nieletnich z północnopraskiej komendy wpłynęła informacja, że uczniowie chcieli zrobić żart nauczycielce - przekazała mł. asp. Irmina Sulich.

- Wykorzystując jej nieuwagę, dolali do jej termosu płyn do dezynfekcji. Kiedy kobieta napiła się napoju, zorientowała się, że ma dziwny smak, wylała go i napełniła wodą - tłumaczyła. Ale 14-latkowie nie dali "za wygraną" i ponownie wlali do termosu swojej nauczycieli środek dezynfekujący. - Na szczęście nic poważnego się nie stało. Pracownica szkoły w odpowiednim czasie została powiadomiona o zagrożeniu - podkreśliła Sulich.

Uczniowie będą jednak mieć teraz problemy. Sprawą 14-latków zajmie się sąd rodzinny i nieletnich.

RadioZET.pl/PAP