Warszawa. Kilka najważniejszych stołecznych pomników w nocy z wtorku na środę zostało przyozdobionych tęczowymi flagami. Policja dostała zgłoszenia o trzech takich zdarzeniach. Akcja ma na celu walkę z homofobią.

To jest szturm! To tęcza. To atak! Postanowiłyśmy działać.Tak długo, jak będę się bać trzymać Cię za rękę. Tak długo, aż nie zniknie z naszych ulic ostatnia homofobiczna furgonetka. To nasza manifestacja odmienności – ta tęcza. Tak długo jak flaga będzie kogoś gorszyć i będzie "niestosowna", tak długo uroczyście przyrzekamy prowokować...Nikt przecież nie powie, że polska flaga jest niestosowna i że kogoś obraża...Gdy zabierane są nam kolejne prawa, los waży się na szalach władzy. Niepokoi milczenie polityków - przerażają ich słowa. Nie będziemy prosić o litość, błagać o szacunek i zrozumienie. Jesteśmy głosem za małych na to, by ich słuchano, za małych, by coś powiedzieć. Uciszanych przez rodziców. Zmęczonych codzienną batalią ze światem. Oduczyliśmy się grzeczności i narzuconej gry w normalność. Gdy system chce, byśmy skakali w ciemność sami, razem wypowiadamy mu walkę. Syrenka warszawska ma w dłoni miecz i tarczę. Ma tęczę i bandanę. To nasze wezwanie do walki. Jak długo będziemy zasypiać z myślą, że i tak nic się nie zmieni, tak długo będzie trzeba przypominać o tym że istniejemy. Że nie jesteście sami i same. To miasto jest też nasze. Walczcie" – czytamy w oświadczeniu, zamieszczonym w mediach społecznościowych.

"To szturm! To atak! To tęcza! Pamięci poległych w walce z codzienną nienawiścią. Tych, którzy mieli siłę, by skoczyć w ciemność. Dodająca wiary w lepszą przyszłość osobom, którym państwo zabrało wolność i bezpieczeństwo. Wzywająca do otwartej wojny przeciw dyskryminacji. Nakazująca nie prosić. Nigdy więcej błagać o szacunek i litość. To miasto jest nas wszystkich" – napisano na Facebooki, dołączając zdjęcia pomników z tęczową flagą.

Na dołączonych do wpisu zdjęciach widać pomniki przyozdobione w tęczowe flagi oraz chustki z symbolem nawiązującym do ruchu anarchistycznego. Flagę zawiązano m.in. na twarzy Syrenki Warszawskiej. Na cokołach pomników widać także przyklejone kartki z treścią manifestu, w którym napisano m.in., że "to miasto jest dla nas wszystkich". Ze zdjęć wynika, że sprawa dotyczy co najmniej kilku pomników, m.in. pomnika Mikołaja Kopernika na Krakowskim Przedmieściu oraz pomnika Wincentego Witosa na placu Trzech Krzyży.

Tęczowe flagi na warszawskich pomnikach. Będzie zawiadomienie do prokuratury

Policja została poinformowana o trzech incydentach. Jak powiedział w rozmowie z Rafał Rutkowski z Wydziału Komunikacji Społecznej KSP, o godz. 3.30 wpłynęło zgłoszenie dotyczące pomnika Mikołaja Kopernika, a krótko po godz. 7 - zgłoszenie o pomniku Jana Kilińskiego oraz Warszawskiej Syrence. Nikt nie został zatrzymany.

Policjanci w każdym z tych przypadków prowadzą czynności pod kątem ustalania monitoringu, ewentualnych świadków, sprawców tego zdarzenia

- przekazał policjant.

Jednym z przyozdobionych pomników był również pomnik Chrystusa przed Bazyliką św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu.

Ten fakt na Twitterze skomentował wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. "Ofensywa lewactwa trwa. Dziś tym bardziej symboliczna, że za cel ataku w przeddzień rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego obrali za cel pomnik Chrystusa przed Bazyliką św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu..." - napisał. Wiceminister zapowiedział też złożenie zawiadomienia w tej sprawie do prokuratury.

