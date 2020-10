Koronawirus. Gigantyczne kolejki do testów. ''Kilka godzin stania na deszczu''

Test na Covid-19 — aby zrobić go w Warszawie, należy poczekać... kilka godzin. Przed przychodniami i punktami poboru drive thru tworzą się gigantyczne kolejki. W niektórych przypadkach trzeba czekać co najmniej 4 h.

Koronawirus w Warszawie — pogarsza się sytuacja epidemiologiczna na Mazowszu. W czwartek Ministerstwo Zdrowia przekazało, że 15 października odnotowano 8099 nowych przypadków zarażeń koronawirusa. Tylko na Mazowszu ta liczba wynosiła 1306. Aby wykonać test na Covid-19 w Warszawie, w kolejkach trzeba poczekać nawet kilka godzin.

Test na Covid-19: ogromne kolejki w Warszawie

Z dnia na dzień coraz większa jest liczba zakażeń wirusem SARS-CoV-2 nie tylko na Mazowszu, ale w całym kraju. Od soboty, 10 października Warszawa znajduje się w żółtej strefie — tak, jak cała Polska. Wiele wskazuje jednak na to, że stolica zostanie przeniesiona do strefy czerwonej. W związku z tym wiele osób chce zrobić testy na Covid-19, aby sprawdzić, czy jest zarażona koronawirusem.

Jak przekazał Rafał Trzaskowski na jednej z konferencji prasowych na początku października — Warszawa, na taki scenariusz przygotowywała się już od pewnego czasu. "Po pierwsze otwieramy specjalne punkty pobrań testów w miejskich przychodniach dlatego, że chcemy ograniczyć przede wszystkim przemieszczanie się warszawiaków w momencie, kiedy muszą sobie zrobić test" - przekazał włodarz. Dodał on także, że takie punkty, w których można zrobić testy na Covid-19 powstały już m.in. na Bielanach, Bemowie, Pradze-Południe oraz w Wesołej, Rembertowie, Wilanowie, Wawrze i we Włochach.

Testy są nieodpłatne. Badania finansuje NFZ. Oczywiście trzeba mieć skierowanie od lekarza na pobranie wymazu, ale można wykonać badanie w dowolnym punkcie Rafał Trzaskowski

Jednak od kilku dni w mediach społecznościowych publikowane są zdjęcia ogromnych kolejek do przychodni oraz do punków poboru drive thru. Aby wykonać test na koronawirusa, trzeba poczekać kilka godzin. "Pięć ścieżek, a mimo to godzina czekania. I jeszcze z pół. Czuję się jak na obleganym przejściu granicznym" - napisał czytelnik RadiaZET.pl, który ostatecznie na wykonanie testu przy alei Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie czekał 2 godziny - na szczęście w samochodzie.

fot. Archiwum prywatne

"Wczoraj (wtorek przyp. red.) o 15:20, stanąłem z moją córką, w kolejce do punktu wykonywania testów na obecność koronawirusa. Warszawa, Grzybowska 34. Przede mną 55 osób. Wiatr, deszcz, 8°C. Po prawie 3 godzinach moknięcia i marznięcia w gronie kaszlących i kichających ludzi, o 18:00 pani wykonująca testy stwierdziła, że na dziś koniec, zamknęła drzwi i zniknęła. Przede mną 12-13 osób, za mną kilkadziesiąt" - przekazał jeden z internautów. "Dzisiaj (środa przyp.red.) stoję w (tym razem samochodowej) kolejce do punktu przy Milenijnej 4. Otwarte od 10:30, byliśmy o 10:00. Przed nami już kilkadziesiąt samochodów, za nami już drugie tyle" - dodał nazajutrz ten sam internauta.

RadioZET.pl