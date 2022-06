Nie żyje 41-letni mężczyzna, który w niedzielę 26 czerwca kąpał się w jednym z jezior w Gliniankach w podwarszawskiej Zielonce. Jak podaje serwis Wwl112.pl, z wody wyciągnęli go przypadkowi przechodnie. W całej Polsce w trakcie pierwszego weekendu wakacji utonęło 11 osób.

Tragiczna śmierć w podwarszawskiej Zielonce. W niedzielę 26 czerwca na lokalnym kąpielisku (Glinianki) utonął 41-letni mężczyzna.

Topielca w wodzie wypatrzyli przypadkowi przechodnie, po czym wyciągnęli 41-latka z wody. Wezwany na miejsce lekarz stwierdził zgon mężczyzny.

W jeziorku pod Warszawą utonął mężczyzna. Tragiczny bilans początku wakacji

W akcji ratunkowej brały udział straż pożarna, policja i pogotowie. Lokalny portal Wwl112.pl dodał, że szczegóły tragicznego zdarzenia wyjaśni Prokuratura Rejonowa w Wołominie. Z danych Państwowej Straży Pożarnej wynika, że w sobotę i niedzielę utonęło w Polsce 11 osób, a licząc od piątku (czyli od początku wakacji) w wodzie zginęło już 16 osób.

Służby apelują o to, by wypoczywając nad wodą stosować podstawowe zasady bezpieczeństwa. Jedną z nich jest niewchodzenie do wody pod wpływem alkoholu.

Wśród ofiar, które znalazły się w tragicznych statystykach, są też dwaj mężczyźni, którzy utonęli na terenie województwa podlaskiego. Jedną z ofiar jest nurek, który zasłabł podczas wynurzania się z jeziora Hańcza. W Kanale Bystrym utonął mężczyzna, który pływał tam z kolegą.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/Wwl112.pl/PAP