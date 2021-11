Trasa Marszu Niepodległości 2021, który odbędzie się pod patronatem Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, nie została oficjalnie upubliczniona.

Urząd, który włączył się w spór między miastem Warszawa a narodowcami Roberta Bąkiewicza wspartymi w sądowej batalii przez Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobrę, wyniósł wydarzenie do rangi państwowej.

Trasa Marszu Niepodległości 2021. "Uczestnicy przejdą tradycyjną trasą"

"Uroczystość rozpocznie się, zgodnie z pierwotną wolą organizatorów społecznych wydarzenia, o godz. 13 na rondzie Dmowskiego" – przekazał we wtorek w zdawkowym komunikacie UdSKiOR.

Dalej urząd opisuje, że "uczestnicy przejdą tradycyjną trasą". Oznacza to, że Marsz Niepodległości zakończy się na błoniach Stadionu Narodowego. Sam przemarsz odbędzie się al. Jerozolimskimi, przez rondo Charlesa de Gaulle'a i most Księcia Józefa Poniatowskiego.

Jak wyjaśnił szef urzędu ds. kombatantów Jan Józef Kasprzyk, w Parku Skaryszewskim delegacje złożą kwiaty pod popiersiem jednego z ojców naszej Niepodległości Ignacego Jana Paderewskiego. "W uroczystości złożenia kwiatów weźmie udział wojskowa asysta honorowa. Bezpieczeństwo uczestnikom obchodów zapewni Policja i Żandarmeria Wojskowa" – podkreślił Kasprzyk.

Policja o przygotowaniach do Marszu Niepodległości

- Od wczesnych godzin porannych rozpoczną się wyłączenia ruchu w Al. Jerozolimskich od Ronda Czterdziestolatka - powiedział w środę wieczorem rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji nadkom. Sylwester Marczak. I dodał, prace związane z zabezpieczaniem trasy Marszu Niepodległości rozpoczną się od godz. 3 w nocy, od Ronda Czterdziestolatka w pobliżu Dworca Centralnego. - Przy czym ruch na Rondzie Czterdziestolatka nie zostanie wstrzymany, po prostu nie będzie możliwości zjazdu w kierunku Ronda Dmowskiego - przekazał. Jak wyjaśnił, prace zabezpieczające będą się stopniowo przesuwać się w kierunku Ronda Waszyngtona, gdzie rano się zakończą. - Około godz. 8 nie będzie już możliwości żadnego przejazdu przez Al. Jerozolimskie na tym odcinku - zaznaczył rzecznik KSP.

Policja zaznacza, że standardowo "jednym z wariantów, które uwzględniamy, jest zagrożenie o charakterze chociażby terrorystycznym". - Dlatego tutaj apel do wszystkich osób, które będą brały udział w różnego rodzaju wydarzeniach w Warszawie, że jeżeli zauważymy jakieś niepokojące sytuację, to prosimy o bezpośredni sygnał do nas. Nie ma błahych informacji, które nas by nie interesowały - podsumował rzecznik KSP

RadioZET.pl/UdSKiOR Facebook/PAP - Marcin Jabłoński, Wojciech Kamiński