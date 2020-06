Rondo WOŚP w Warszawie. Znamy dokładną lokalizację. ''Rada podjęła decyzję''

"Bardzo się cieszę, że rada poparła wniosek złożony przez 6 radnych Nowoczesnej z klubu Koalicji Obywatelskiej"- przekazał Sławomir Potapowicz, wiceprzewodniczący Rady Warszawy. Pomysł ronda WOŚP w Warszawie został zgłoszony przez Warszawskie Forum Samorządowe.

Jako pierwszy pomysł na nazwę WOŚP obiektu miejskiego w tej kadencji Rady Warszawy zgłosił szef WFS Grzegorz Gruchalski. "WOŚP to cała rzesza wspaniałych ludzi, od organizatorów, przez wolontariuszy, kończąc na darczyńcach. Orkiestra to również wspaniała idea, w której centrum jest człowiek i jego zdrowie. Cieszę, że radni podjęli taką decyzję i WOŚP będzie miał godne miejsce na mapie Warszawy" - powiedział Gruchalski.

Rondo WOŚP będzie znajdować się w dzielnicy Ursynów u zbiegu ulic Płaskowickiej i Roentgena. Zanim wniosek został pozytywnie rozpatrzony, wcześniej oceniała go miejska komisja ds. nazewnictwa. Następnie projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przed radę dzielnicy Ursynów.

WOŚP to symbol. To coroczna zbiórka pieniędzy na służbę zdrowia, ale nie tylko. To także liczne programy zdrowotne