1 серпня, о 17:00 у Варшаві звучатимуть сирени, в знак вшанування 78-ї річниці Варшавського повстання.Тож жителі польської столиці чутимуть гучні сигнали.

Сирени тривоги не слугуватимуть свідченням небезпеки. Тому жителі Варшави не мають жодних приводів для хвилювань.

Сирени тривоги у Варшаві – чому виють 1 серпня?

Варшава готується до 78-ї річниці Варшавського повстання. Перше серпня 1944 року о 17.00 вибухнуло Варшавське повстання.

- Цього дня люди зупиняються на вулицях, задумливо стоять та слухають сирени тривоги - зазначає мер міста Рафал Тшасковськи.