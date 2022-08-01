Сирени тривоги у Варшаві – чому виють 1 серпня?

1 серпня, о 17:00 у Варшаві звучатимуть сирени, в знак вшанування 78-ї річниці Варшавського повстання.Тож жителі польської столиці чутимуть гучні сигнали. сирени звучатимуть також у Гданськ і в Гдиню і в інших містах.