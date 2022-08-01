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Сирени тривоги у Варшаві – чому виють 1 серпня?

Redakcja
01.08.2022 09:50
Сирени тривоги у Варшаві – чому виють 1 серпня?
fot. East News

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1 серпня, о 17:00 у Варшаві звучатимуть сирени, в знак вшанування 78-ї річниці Варшавського повстання.Тож жителі польської столиці чутимуть гучні сигнали. сирени звучатимуть також у Гданськ і в Гдиню і в інших містах.

Сирени тривоги не слугуватимуть свідченням небезпеки. Тому жителі Варшави не мають жодних приводів для хвилювань.

Сирени тривоги у Варшаві – чому виють 1 серпня?

Варшава готується до 78-ї річниці Варшавського повстання. Перше серпня 1944 року о 17.00 вибухнуло Варшавське повстання.

- Цього дня люди зупиняються на вулицях, задумливо стоять та слухають сирени тривоги - зазначає мер міста Рафал Тшасковськи.

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Tematy:
Powstanie Warszawskie Warszawa
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