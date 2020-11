Warszawa. Policjanci ze stołecznego wydziału do walki z przestępczością samochodową zatrzymali 30-latka podejrzanego o kradzież samochodu z Niemiec. Jak nieoficjalnie dowiedziała się Polska Agencja Prasowa podejrzany mężczyzna to czynny żołnierz Wojska Polskiego.

Piotr Świstak z wydziału do walki z przestępczością samochodową Komendy Stołecznej Policji przekazał, że od pewnego czasu śledczy prowadzili czynności operacyjne w stosunku do 30-latka, który zajmował się kradzieżami samochodów na terenie Niemiec. "Mężczyzna po dokonaniu kradzieży sprowadzał auta do Polski, gdzie były one sprzedawane" - wyjaśnił policjant.

Warszawa. 30-latek oskarżony o kradzież samochodów w Niemczech

Mundurowi ustalili, że w nocy z 25 na 26 października 30-latek ukradł mazdę CX2, a następnie samochodem udał się do Polski. Funkcjonariusze ze stołecznej "samochodówki" ustalili trasę mężczyzny, który poruszał się skradzionym autem.

W rejonie węzła Wiskitki 30-letni mężczyzna, widząc patrol policji, podjął próbę ucieczki. Okazała się ona bezskuteczna Piotr Świstak, KSP

30-letni mężczyzna został zatrzymany, a następnie przewieziony na komisariat. Według ustaleń PAP zatrzymany to czynny żołnierz Wojska Polskiego. "Funkcjonariuszom udało się zabezpieczyć skradzioną mazdę o wartości ok. 60 tys. złotych oraz drugi pojazd, za którego pomocą dokonywano kradzieży samochodów. W środku znajdował się sprzęt mogący służyć do kradzieży pojazdów" - przekazał policjant.

Podejrzany mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. Za te czyny grozi mu kara 10 lat pozbawienia wolności.

RadioZET.pl/PAP