Agenci CBA w stołecznym urzędzie. Chodzi o "Czajkę"

Warszawa. CBA pojawiło się w czwartek w stołecznym urzędzie. Agenci rozpoczęli kontrolę dotyczącą nadzoru władz Warszawy nad funkcjonowaniem przesyłu ścieków przez Wisłę do oczyszczalni "Czajka". Kolektor w sierpniu po raz drugi uległ awarii.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA przekazał w czwartek, że rozpoczął kontrolę w Urzędzie m.st. Warszawy. Sprawa dotyczy drugiej awarii w oczyszczalni ścieków "Czajka".

Warszawa. CBA w stołecznym urzędzie

W oficjalnym komunikacie Centralnego Biura Antykorupcyjnego czytamy, że działania agentów mają związek z tegoroczną awarią układu przesyłowego "Czajki", w efekcie, której — tak jak rok wcześniej, ścieki zostały zrzucone do Wisły.

"Kontrolujący przyjrzą się w szczególności, jakie działania zaradcze, mające na celu uniknięcie katastrofy ekologicznej, która miała miejsce w sierpniu ubiegłego roku po awarii kolektorów w Warszawskiej Oczyszczalni Ścieków Czajka, podjęły władze stolicy" - podano w komunikacie.

Awaria "Czajki". Most pontonowy gotowy

Władze Warszawy oraz wojsko nadal walczy z awarią kolektora oczyszczalni Czajka. Ponad 200-metrowy most pontonowy ustawiono na Wiśle. Następnie powstanie rurociąg. Nadal jednak ścieki spływają do rzeki.

Do drugiej awarii w Czajce doszło 29 sierpnia. Zepsuciu uległ układ przesyłowy transportujący ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni. Według poniedziałkowych danych od czasu awarii do Wisły miasto zrzuciło ponad 2,5 mld metrów sześciennych ścieków.

RadioZET.pl/PAP