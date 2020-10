Dziwna substancja pływa po Wiśle. Służby nie wiedzą, co to jest

Na warszawskim odcinku Wisły można zauważyć dziwną substancję pływającą po wodzie. Swoim wyglądem przypomina ona piankę uszczelniającą stosowaną m.in. przy remontach — informuje portal "Super Expressu". Policja rzeczna oraz pracownicy Wód Polskich nie wiedzą, co to za substancja.

Warszawa. Dziwna substancja pływa po Wiśle

W tej sprawie dziennikarze "SE" skontaktowali się z policją rzeczną, jednak nie uzyskali odpowiedzi, co to za substancja i kto jest odpowiedzialny za to, że pojawiła się w Wiśle. "Nie dostaliśmy żadnego zgłoszenia w tej sprawie. Jeśli tylko taka informacja do nas wpłynie, natychmiast będziemy reagować i informować odpowiednie osoby" - przekazała Kinga Czerwińska z policji rzecznej.

Natomiast rzecznik prasowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie Marek Smółka przekazał, że MPWiK otrzymało zgłoszenie o dziwnej substancji, jednak nie mają pojęcia, co to jest. Rzecznik dodał, że podmiotem odpowiedzialny w tej sprawie są Wody Polskie.

Wody Polskie również dostały informację o pływającej substancji w Wiśle, jednak nie znają jej pochodzenia. W teren wysłali ekipę, która ma sprawdzić, co się stało.

RadioZET.pl/Super Express