Biedronki azjatyckie pojawiły się w mieszkaniach w Warszawie. Wzmożona aktywność tych owadów w okresie jesienno-zimowym spowodowana jest tym, że insekty szukają sobie miejsca, w którym mogą "przezimować". Jednak jak się okazuje, azjatyckie biedronki mogą uczulać i trzeba uważać na te insekty - informuje Radio Plus.

Warszawa. Inwazja biedronek azjatyckich

Warszawiacy narzekają na obecność biedronek azjatyckich w swoich mieszkaniach. O te owady zapytano w Radiu Plus profesora Stanisława Ignatowicza, entomologa ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jak przekazał naukowiec, biedronka azjatycka do Europy Zachodniej została sprowadzona po to, aby zwalczać mszyce w obiektach zamkniętych, takie jak szklarnie, czy też inne uprawy roślin pod osłonami. Jednak te owady wydostały się na zewnątrz i znalazły sobie dogodne warunki do życia w Europie.

Biedronki azjatyckie wypierają nasze rodzime biedronki, są bardziej agresywne, żerują intensywniej, atakują nawet larwy naszych biedronek, a zimą poszukują miejsc do bytowania Stanisław Ignatowicz, SGGW

Biedronki azjatyckie normalnie zimują w górach, w szczelinach skalnych. Z racji tego, że nie mogą ich znaleźć na Mazowszu, wlatują do mieszkań, aby tam przetrwać okres jesienno-zimowy. "Czasami jest za ciepło, w innym miejsc jest za sucho i wtedy biedronki azjatyckie przemieszczają się, poszukując lepszych warunków, wtedy dochodzi do interakcji z człowiekiem" - przekazał entomolog.

Profesor Stanisław Ignatowicz dodał, że "gdy dotkniemy biedronki azjatyckiej, naciśniemy niechcący, czy też przydusimy, to ona się broni, wydzielając żółte płyny, które zawierają silne czynniki uczulające. Wiele osób jest na nie uczulone" - ostrzega naukowiec. Uczulenie objawia się reakcją alergiczną, która kończy się dusznościami i wysypką na ciele. Entomolog poinformował także, że gdy biedronka azjatycka przedostanie się do mieszkania — nie stwarza niebezpieczeństwa dla roślin. W domu szuka tylko miejsca do przezimowania.

