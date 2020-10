Wszystkich Świętych. Zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej

W związku z nadchodzącym świętem Wszystkich Świętych ZTM przekazał o tym, że z dodatkowych 30 linii cmentarnych, 2 będą tramwajowe. W sobotę i niedzielę kursowało będzie ok. 560 autobusów i 50 składów tramwajowych dziennie. Autobusy podstawią się na przystanki nawet co 45 sekund – z taką częstotliwością będzie odjeżdżała linia C09, łącząca Metro Młociny z bramą główną Cmentarza Północnego. Często będzie kursowało też metro — w niedzielę co 2 minuty i 50 sekund na linii M1 i co 3 minuty na linii M2.

Warszawa. Jak dojechać na cmentarze 1 listopada?

"W sumie, razem z normalnymi liniami autobusowymi i tramwajowymi, na stołeczne ulice wyjedzie wtedy niemal 1500 autobusów i 300 tramwajów. Do pracy ruszają też instruktorzy Nadzoru ruchu i informatorzy, którzy dbają, by pasażerowie bezpiecznie dotarli na warszawskie cmentarze" - przekazał ZTM.

Część linii cmentarnych już kursuje. Do soboty jeżdżą autobusy linii C40, w odstępach co 10 minut na trasie: Metro Młociny – J. Kasprowicza – Sokratesa – Wólczyńska – Opłotek – Palisadowa – K. Wóycickiego – Cm. Północny -BRAMA GŁ. – Cm. Północny-Brama Płd. – Wólczyńska – Estrady – Dziekanowska – Cm. Północny-Brama Zach. Do poniedziałku kursują też autobusy linii C09 i C11. C09 na trasie: Metro Młociny – Nocznickiego – Wólczyńska – Opłotek – Palisadowa – Wóycickiego – Cm. Północny-Brama Gł. (powrót: Wóycickiego – Wólczyńska).

Trasa linii C11 to: Bródno-Podgrodzie – Chodecka – Matki Teresy z Kalkuty – św. Wincentego – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – rondo Zgrupowania AK "Radosław" – Okopowa – Powązkowska – Powązki-Cm. Wojskowy. Autobusy linii cmentarnych w sobotę będą jeździły między godz. 8 a 19, zaś w niedzielę między 7 a 19. Linie C11, C12 i C90, które dowożą pasażerów w okolice Cmentarza Powązkowskiego, będą jeździły w weekend do ok. godz. 21.00.

Warszawa. Zmiany w komunikacji miejskiej 1 listopada

W sobotę i niedzielę inaczej będą kursowały autobusy i tramwaje linii: 1, 3, 4, 10, 11, 22, 25, 26, 27, 28, 31, 102, 103, 106, 107, 108, 110, 112, 114, 115, 120, 122, 126, 132, 139, 142, 147, 156, 160, 161, 169, 173, 176, 178, 180, 181, 183, 189, 191, 193, 203, 204, 211, 212, 245, 250, 251, 256, 269, 409, 500, 511, 517, 520, 527, 709, 724, 727, 731, 735, 739, 742, 750, N12, N41 i N62. Linia autobusowa 800 zostanie zastąpiona specjalną linią cmentarną C81.

W weekend zostaną także uruchomione dodatkowe punkty sprzedaży biletów. Staną one przy cmentarzach: Bródnowskim, Północnym i Powązkowskim oraz na pl. G. Narutowicza, na rondzie Wiatraczna i przy ulicy Królewskiej. W sobotę będą czynne w godz. 8 -19, a w niedzielę, 1 listopada od godz. 7 do godz. 19. Będzie można kupić bilety kartonikowe oraz długookresowe, a zapłacić za nie zarówno gotówką, jak i kartą płatniczą.

RadioZET.pl/PAP