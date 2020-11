Bramy cmentarzy znów otwarte. Zmiany w komunikacji miejskiej

Warszawa. Jak dojechać na cmentarze komunikacją miejską? To pytanie zadaje sobie wiele osób, które chce odwiedzić groby swoich bliskich. Od wtorku, 3 listopada bramy cmentarzy znów są otwarte. Przypomnijmy, że w piątek, 30 października premier ogłosił, że z powodu epidemii koronawirusa nekropolie będą zamknięte nie tylko w dniu Wszystkich Świętych, ale także 31 października oraz 2 listopada.

Warszawa. Jak dojechać na cmentarze komunikacją miejską?

Od wtorku znów otwarte są cmentarze. W związku z tym od 3 do 8 listopada w Warszawie pojawią się dodatkowe trasy, aby ułatwić warszawiakom dojazd na nekropolie. Są to linie C09, C11, C40 oraz 409. Jak przekazał stołeczny ratusz, częściej będą także jeździły autobusy linii 169 oraz 180. Natomiast do obsługi linii 181 oraz 303 skierowane zostaną autobusy przegubowe. Linia 250 w tych dniach będzie podjeżdżać pod bramę zachodnią Cmentarza Północnego.

Trasy dodatkowych linii autobusowych:

C40: METRO MŁOCINY – Kasprowicza – Sokratesa – Wólczyńska – Opłotek – Palisadowa – Wóycickiego – CM. PÓŁNOCNY-BRAMA GŁ. – CM. PÓŁNOCNY-BRAMA PŁD. – Wólczyńska – Estrady – Dziekanowska – CM. PÓŁNOCNY-BRAMA ZACH.

METRO MŁOCINY – Kasprowicza – Sokratesa – Wólczyńska – Opłotek – Palisadowa – Wóycickiego – CM. PÓŁNOCNY-BRAMA GŁ. – CM. PÓŁNOCNY-BRAMA PŁD. – Wólczyńska – Estrady – Dziekanowska – CM. PÓŁNOCNY-BRAMA ZACH. C09: METRO MŁOCINY – Nocznickiego – Wólczyńska – Opłotek – Palisadowa – Wóycickiego – CM. PÓŁNOCNY-BRAMA GŁ. (powrót: Wóycickiego – Wólczyńska).

METRO MŁOCINY – Nocznickiego – Wólczyńska – Opłotek – Palisadowa – Wóycickiego – CM. PÓŁNOCNY-BRAMA GŁ. (powrót: Wóycickiego – Wólczyńska). C11: BRÓDNO-PODGRODZIE – Chodecka – Matki Teresy z Kalkuty – św. Wincentego – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – rondo Zgrupowania AK „Radosław” – Okopowa – Powązkowska – POWĄZKI-CM. WOJSKOWY.

Warszawa: zmiany w komunikacji miejskiej 7 i 8 listopada

W najbliższy weekend, 7 i 8 listopada w Warszawie na tory wyjadą także tramwaje specjalnej linii C1. "Dodatkowo częściej będą jeździły autobusy linii 115, 147, 169, 173, 180, 189, 211, 409, 500 i tramwaje linii 3, a do obsługi linii 110 i 181 skierowane zostaną autobusy przegubowe" - czytamy na stronie stołecznego ratusza. Dodatkowo dłuższe trasy tramwajowe będą obowiązywać na liniach 27 oraz 28. Natomiast autobusy linii 727 we wszystkich kursach od 7:00 do 17:30 będą dojeżdżały do Cmentarza Południowego.

Trasa dodatkowej linii tramwajowej:

C1: ANNOPOL – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – rondo Zgrupowania AK „Radosław” – Okopowa – al. Solidarności – Wolska – CM. WOLSKI.

RadioZET.pl/um.warszawa.pl