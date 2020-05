W związku z luzowaniem obostrzeń związanych z koronawirusem część osób wraca do pracy. Dla wielu warszawiaków wiąże się to z koniecznością korzystania z komunikacji miejskiej. Jeśli wcześniej zawiesiliście ważność swojego bilet, podpowiadamy, jak w szybki sposób go odwiesić i ponownie korzystać.

Wielu mieszkańców Warszawy, a także miejscowości położonych obok stolicy od marca zaczęło pracować zdalnie. Rząd odmraża powoli gospodarkę, którą zatrzymał koronawirus. W związku z tym część ludzi wraca do pracy. Jeśli wcześniej zawiesiłeś swój bilet komunikacji miejskiej, a teraz go potrzebujesz, koniecznie sprawdź, jak go odwiesić.

Jak odwiesić bilet komunikacji miejskiej?

Jak informuje Warszawski Transport Publiczny, aby odwiesić ważność biletu, należy wejść na stronę internetową zawieswkm/wtp.waw.pl/odwies. Następnie postępuj zgodnie z instrukcją, czyli wpisz numer karty, wybierz opcję "odwieś" i przepisz kod z obrazka.

"W sytuacji, gdy ważność biletu jeszcze nie dobiegła końca, a bilet został odwieszony, można ponownie korzystać z komunikacji. Można wykorzystać zapisany na karcie bilet do końca ważności, a zawieszony okres biletu odzyskać później. Przekodowanie niewykorzystanej części biletu, czyli okresu, gdy był on zawieszony, na inny termin jest możliwe w Punkcie Obsługi Pasażerów. Nie trzeba zgłaszać się do POP niezwłocznie po podjęciu decyzji o powrocie do korzystania z komunikacji publicznej, można to zrobić w dowolnym momencie" - czytamy na stronie WTP.

W przypadku, gdy ważność biletu zakończyła się w czasie, gdy był on zawieszony, należy zakodować nowy kontrakt. Zrobisz to w dwojonym punkcie sprzedaży biletów WTP. "Nagranie nowego biletu nie spowoduje usunięcia zawieszonego okresu ważności biletu i można będzie ten niewykorzystany podczas zawieszenia czas przekodować w POP-ie w dowolnym terminie" - przekazuje WTP.

