Dobre wiadomości dla par starających się o dziecko. Przedłużono ważny program

Warszawa. Mazowiecki Urząd Marszałkowski przeznaczył dodatkowe 10,5 mln złotych na program zapładniania metodą in vitro.

Mazowiecki Urząd Marszałkowski przedłużył funkcjonujący już od września 2019 roku program zapładniania metodą in vitro — przekazało Meloradio. To dobra wiadomość dla wszystkich rodzin, które starają się o dziecko.

"Założenia tego programu są jednoznaczne — dać szansę młodym parom. Współczynnik dzietności w naszym społeczeństwie jest dosyć niski. Są też rodziny, które nie mogą drogą naturalną posiadać dziecka. To jest nasze wyjście naprzeciw tym potrzebom" - przekazała w rozmowie z Meloradiem Elżbieta Lanc z Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Program zapładniania metodą in vitro funkcjonuje od września 2019 roku. Jego realizacja do 2025 roku będzie kosztowała urząd marszałkowski łącznie 18 mln złotych. Od początku trwania programu skorzystało z niego 500 par z Mazowsza. Aktualnie samorządowy zadecydowali o przedłużeniu dodatkowych funduszy w wysokości 10,5 mln złotych na kontynuacje tego projektu w latach 2023-2025. Jak przekazało Meloradio, średni współczynnik skuteczności zapłodnienia w tym programie wynosi 40% - to o 5% więcej niż średnia krajowa.

RadioZET.pl/Radio Plus