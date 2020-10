Wrześniowy ''mistrz'' parkowania wybrany. Straż miejska wręczy mu 1000 zł kary

Warszawska straż miejska co miesiąc organizuje konkurs na "mistrza" parkowania. We wrześniu internauci wybrali kierowcę, który w kuriozalny sposób zaparkował na trawniku pomiędzy drzewami.

Warszawska straż miejska opublikowała na swojej stronie internetowej zdjęcia pojazdu zaparkowanego na trawniku pomiędzy drzewami. Kierowca bmw otrzyma mandat w wysokości 1000 złotych.

Warszawa. Wrześniowy "mistrz" parkowania wybrany

Jak informuje warszawska straż miejska: "parkowanie na terenie zielonym jest naruszeniem artykułu 144 Kodeksu Wykroczeń". Ten przepis złamał kierowca bmw, parkując na trawniku.

Interweniujący w sprawie tego BMW strażnicy łapali się za głowę. <<Ile trudu musiał zadać sobie kierowca, żeby wpasować się między pnie czterech drzew?>> Tyle żartów. Sprawę potraktowano z całą surowością Warszawska Straż Miejska

Kara grzywny dla osoby, która niszczy zieleń lub uszkadza roślinność, wynosi do 1000 złotych. "Interweniujący w takiej sprawie strażnik może na miejscu wystawić sprawcy pięciusetzłotowy mandat. Jeśli jednak naruszenie prawa jest rażące, kierowany jest wniosek o ukaranie do sądu, a ten może orzec wyższą karę. Tym bardziej że podczas parkowania na terenie zieleni często dochodzi do naruszenia innych przepisów" - informuje straż miejska.

Jak dodali strażnicy, na miejscu nie zastali kierowcy pojazdu. Jednak sporządzono dokumentację fotograficzną — na jej podstawie zostanie wręczony mandat sprawcy. "Za jakiś czas na kierowcę czekać może niemiła niespodzianka – w jego skrzynce pocztowej…" - dodali funkcjonariusze straży miejskiej.

fot. Warszawska Straż Miejska

fot. Warszawska Straż Miejska

RadioZET.pl/Warszawska Straż Miejska