Warszawa. 16-latek w jednej ze stołecznych szkół rozlał płyn do dezynfekcji, a następnie go podpalił. Sprawą nastolatka zajmuje się sąd.

"W jednej ze szkół średnich podczas przerwy uczniowie przebywali w klasie. Kiedy zaczęła się lekcja, nauczyciel, wchodząc do pomieszczenia, zauważył dwóch chłopców, którzy nogami ugaszali ogień pod ławką. Na szczęście nikt nie potrzebował pomocy medycznej" - poinformowała we wtorek mł. asp. Irmina Sulich z Komendy Stołecznej Policji. Funkcjonariuszka przekazała, że do tego zdarzenia doszło kilka dni temu na Targówku.

Po rozmowie z uczniami okazało się, że jeden z chłopców wylał na podłogę płyn do dezynfekcji, a następnie podpalił go zapalniczką. Nauczyciel o całym zdarzeniu poinformował dyrekcję szkoły oraz rodziców 16-latka.

"Sprawa trafiła do wydziału nieletnich północnopraskiej komendy. 16-latek, który podpalił rozlaną substancję, odpowie za narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu uczniów i pracowników szkoły" - przekazała policjantka. Aktualnie nieletnim zajmuje się sąd.

RadioZET.pl/PAP