Śmiertelne pobicie na Woli. Sprawcą jest 21-letni recydywista

Funkcjonariusze zatrzymali trzy osoby w sprawie śmiertelnego pobicia na Woli. Podejrzani usłyszeli już zarzuty. Sąd zadecydował o tymczasowym aresztowaniu dwójki z nich na trzy miesiące - poinformowała Marta Sulkowska, rzeczniczka prasowa wolskiej policji.

Rzeczniczka przekazała, że do pobicia ze skutkiem śmiertelnym doszło kilka dni temu na warszawskiej Woli. "Policjanci otrzymali zgłoszenie, że na trawniku leży mężczyzna, który ma liczne obrażenia ciała" - poinformowała Sulkowska.

Na miejsce przyjechała załoga karetki pogotowia, która podjęła reanimację wobec mężczyzny, u którego czynności życiowe zostały zatrzymane. Po chwili udało się je przywrócić. Mężczyzna z obrażeniami głowy i ciała został zabrany do szpitala, gdzie niedługo po tym zmarł

- dodała policjantka.

Sulkowska przekazała, że w związku z charakterem sprawy ściągnięto przewodnika z psem tropiącym. Oprócz tego zabezpieczono monitoring, a patrole policyjne rozpoczęły poszukiwania sprawcy. "Do działań włączyli się wolscy śledczy, policjanci operacyjni oraz mundurowi z pionu prewencyjnego ze wszystkich wydziałów, zostali również wezwani stołeczni funkcjonariusze z wydziału do walki z terrorem kryminalnym i zabójstw" - dodała policjantka.

"Niedługo po tym funkcjonariusze z Woli ustalili tożsamość pokrzywdzonego i z każdą godziną docierali do kolejnych ustaleń, które precyzyjnie weryfikowali. Przełomowy moment nastąpił po kilku dniach ciężkiej, skrupulatnej i wielogodzinnej pracy. Policjanci ustalili tożsamość sprawców oraz ustalili, jakie mogły być motywy działania oraz okoliczności tego zdarzenia, a przede wszystkim, kto brał w nim udział" - wyjaśniła policjantka.

Do zatrzymań doszło na warszawskich Włochach. Policjanci złapali podejrzewanych o pobicie ze skutkiem śmiertelnym - 21-letniego mężczyznę i jego 27-letnią partnerkę.

W tym samym czasie policjanci zatrzymali 35-letnią znajomą pokrzywdzonego. Kobieta doskonale wiedziała, co się wydarzyło, mimo to próbowała wprowadzić w błąd policjantów. Śledczy udowodnili kobiecie, że miała podżegać do pobicia kolegi