Wody Polskie: ''Do Wisły znów są zrzucane nieoczyszczone ścieki''

Warszawa : znów nieoczyszczone ścieki leją się wprost do Wisły — przekazał Sergiusz Kieruzel, rzecznik Wód Polskich. Natomiast Marek Smółka z MPWiK przekazał, że nastąpiła przerwa w działaniu tymczasowego kolektora, który odprowadza ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni Czajka.

Warszawa. "Do Wisły są zrzucane nieoczyszczone ścieki" - przekazał rzecznik Wód Polskich. Sergiusz Kieruzel dodał, że nieczystości zostały kierowane bezpośrednio do rzeczki po ulewach, które przeszły w poniedziałek nad Warszawą.

Warszawa: znów są zrzucane ścieki do Wisły

W tej sprawie głos zabrał także rzecznik Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Marek Smółka, który za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał, że nastąpiła przerwa w funkcjonowaniu kolektora zastępczego.

Deszcz nawalny (miejscami w ciągu 1h spadło 35 l/m2) i ogromna ilość śmieci w kanalizacji, spowodowały przerwę w pracy tymczasowego układu przesyłowego. Zgodnie z procedurą zadziałał przelew burzowy. Jednocześnie pracujemy nad udrożnieniem zapchanych instalacji i ozonujemy ścieki Marek Smółka

Polska Agnacja Prasowa próbowała skontaktować się z rzecznikiem MPWiK i zadała pytanie, czy ścieki są zrzucane do Wisły. Jednak nie otrzymała odpowiedzi. W poniedziałek informowaliśmy także na stronie RadiaZET.pl o dziwnej substancji pływającej po Wiśle. Jednak najprawdopodobniej nie ma ona związku z tą awarią.

Kolejna awaria "Czajki"

Do awarii jednej z pomp tłoczącej nieczystości do tymczasowego kolektora przesyłowego ułożonego na moście pontonowym przez Wisłę, doszło pod koniec września. Wtedy ścieki były transportowane jedną nitką bypassa. Jak przekazał w mediach społecznościowych prezes Wód Polskich Przemysław Daca, tylko jednego dnia, MPWiK do Wisły zrzuciło 310 000 m sześc. nieoczyszczonych ścieków.

Prezes Wód Polskich poinformował także, że "Od 1.07 godz. 5 w MPWiK działa układ pomp zapasowych i ścieki się nie leją do Wisły. Głównej pompy nie udało się naprawić i działają 2 mniejsze". Przestrzegł, że "dlatego jak tylko trochę popada, będziemy mieli zrzuty ścieków komunalnych do rzeki. System pomp ma działać do czerwca".

Do awarii układu przesyłającego nieczystości z lewobrzeżnej Warszawy do "Czajki" doszło 29 sierpnia 2020 roku. Do 25 września 2020, kiedy uruchomiono tymczasowy rurociąg, do Wisły wpłynęło 5 079 022 m sześc. nieoczyszczonych ścieków.

RadioZET.pl.PAP