Koronawirus wśród duchownych. Przez SARS-CoV-2 zamknięto kościół oraz klasztor

Warszawa. Przez koronawirusa zamknięto do odwołania Kościół Ducha Świętego i klasztor Paulinów w stolicy. Wirusa SARS-CoV-2 wykryto u przeora o. Krzysztofa Wendlika.

Koronawirus w Warszawie. Zakonnicy w poniedziałek wieczorem zaapelowali o to, aby osoby, które miały bezpośredni kontakt z o. Wendlikiem, podjęły właściwe procedury sanitarne.

Warszawa. Koronawirus wśród duchownych, zamknięto Kościół Ducha Świętego

W poniedziałek, 5 października u o. Krzysztofa Wendlika — przeora klasztora o. Paulinów w Warszawie potwierdzono zarażenie koronawirusem.

Prosimy wszystkie osoby, które miały w ostatnim czasie bezpośredni kontakt z o. Przeorem o podjęcie właściwych procedur sanitarnych. Informujemy, iż do odwołania został zamknięty klasztor oraz kościół. Wszystkie zamówione msze św. będą odprawione przez ojców w wyznaczonych dniach OO. Paulini

Zakonnicy poprosili także o modlitwę, "by to trudne doświadczenie umocniło naszą wiarę w Boże Miłosierdzie." Kościół Ducha Świętego znajduje się przy ulicy Długiej w Warszawie. W tej świątyni w 1987 roku powstało Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Od ponad 300 lat spod Kościoła Ducha Świętego co roku wyrusza Warszawska Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę.

Koronawirus w Warszawie i na Mazowszu

Koronawirus na Mazowszu — padł nowy rekord zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w tym regionie. W poniedziałek, 5 października w Polsce odnotowano 2006 nowych zakażeń, najwięcej w województwie mazowieckim - 306. Od początku pandemii łączna liczba osób zakażonych to ponad 14 tys. w tym regionie. Więcej przypadków jest tylko w województwie śląskim.

W poniedziałek informowaliśmy także o zarażeniu SARS-CoV-2 jednego z pedagogów szkolnych z województwa mazowieckiego. To kolejne zarażenie wirusem SARS-CoV-2 w przedszkolu przy szkole Podstawowej nr 2 w Ożarowie Mazowieckim.

RadioZET.pl/PAP