Warszawa w czerwonej strefie. Nowe restrykcje od soboty

Warszawa w czerwonej strefie — takie informacje przekazało Ministerstwo Zdrowia na zwołanej w czwartek konferencji prasowej. Dotychczas stolica znajdowała się w strefie żółtej — jednak od ponad tygodnia sytuacja epidemiologiczna znacznie się pogorszyła w całym województwie mazowieckim.

Warszawa w czerwonej strefie

Warszawa w czerwonej strefie — taką informację potwierdził resort zdrowia. Dodatkowe obostrzenia oraz restrykcje będą obowiązywać od soboty, 17 października. Aktualnie najgorsza sytuacja epidemiologiczna jest na Mazowszu oraz w Małopolsce.

Koronawirus w Warszawie nie odpuszcza — w czwartek Ministerstwo Zdrowia przekazało, że 15 października mamy 8099 nowych przypadków koronawirusa. Tylko w województwie mazowieckim odnotowano ich 1306. W związku z tym Warszawa znalazła się w czerwonej strefie.

Oprócz Warszawy w strefie czerwonej z województwa mazowieckiego znalazły się także:

powiat garwoliński,

powiat legionowski,

powiat makowski,

powiat otwocki,

powiat przasnyski,

powiat radomski,

powiat szydłowiecki

Siedlce.

Warszawa w czerwonej strefie: nowe obostrzenia

Nowe obostrzenia i restrykcje, które obowiązują w strefie czerwonej to między innymi:

5 osób w placówkach handlowych na jedną kasę,

zakaz wesel i uroczystości rodzinnych,

zgromadzenia maks. 10 osób,

nauczanie zdalne,

podróż transportem - 50 proc. miejsc siedzących, lub 30 proc. wszystkich,

maski - obowiązkowo wszędzie w przestrzeni publicznej (tak, jak w strefie żółtej),

zakaz organizacja kongresów i targów,

zakaz organizacji wydarzeń kulturalnych,

sanatoria, rehabilitacja - zakaz,

wesołe miasteczka, parki rozrywki lub parki rekreacyjne - zakaz,

siłownie oraz kina - zakaz.

Warszawa w czerwonej strefie. Trzaskowski: stolica jest na to gotowa

Rafał Trzaskowski na środkowej konferencji prasowej zapewnił, że "Warszawa jest gotowa na przejście do czerwonej strefy". Włodarz stolicy zaapelował też do rządu o konsultowanie z samorządami podstawowych decyzji dotyczących walki z epidemią koronawirus.

"My jesteśmy gotowi w Warszawie na przejście do czerwonej strefy. Wiemy dokładnie, jakie są założenia i od wielu dni się do tego przygotowujemy" - przekazał Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy we wtorek zaapelował także do premiera Mateusza Morawieckiego o wydanie informacji i restrykcji w związku ze zbliżającym się świętem Wszystkich Świętych.

RadioZET.pl