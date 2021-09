Warszawa zaprasza na Freekwencja Festiwal

– Drogie warszawianki i warszawiacy! W ubiegłym roku ponad 77 proc. z Was wzięło udział w wyborach prezydenckich. To najwyższa frekwencja ze wszystkich miast w naszym kraju. Daliście przykład całej Polsce. I za to należy się Wam nagroda i dobra zabawa – zaprasza prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski z animowanej sceny inspirowanej miastem.

Jeszcze przed wyborami 2020 grupa czołowych polskich artystów i artystek zadeklarowała, że zagra festiwal dla miasta, w którym liczba głosujących była największa. 12 września muzycy dotrzymają słowa. I choć festiwal nie odbędzie się w formie stacjonarnej, ponieważ Covid-19 wciąż jest rzeczywistością, to będzie to wydarzenie jedyne w swoim rodzaju. Dla uczestników widowiska zaplanowano nie tylko wyjątkowy skład artystów, ale także nadzwyczajną oprawę w technologii XR, która jest rozwiązaniem unikatowym na skalę światową.

Festiwal Frekwencja w technologii XR

Warszawa zaplanowała widowisko w technologii rozszerzonej rzeczywistości. To nowatorski i jednocześnie spektakularny sposób na organizację festiwalu. Dzięki zastosowaniu połączenia technologii unreal engine - silnika graficznego, stosowanego do tej pory przy m.in. fotorealistycznych grach komputerowych czy efektach filmowych oraz zestrojonych ze sobą kamer śledzących postacie, światło i generowaną grafikę - widz Festiwalu Freekwencja będzie mógł doświadczyć niemal futurystycznej rzeczywistości równoległej. Będą to wrażenia jak najbardziej zbliżone do rzeczywistych warunków koncertowych.

Miasto w centrum uwagi

Miasto poprzez platformę vod.warszawa.pl udostępni koncert nieograniczonej liczbie odbiorców z różnych stron Polski. Na wirtualnej scenie zagrają tacy artyści jak: Ørganek, Artur Rojek, BARANOVSKI, Dawid Podsiadło, Krzysztof Zalewski, Ralph Kaminski, Kasia Lins, Sorry Boys, MROZU, Sokół czy Pezet. Ale nie tylko oni będą tego dnia w centrum uwagi widza. Także miasto, w którym frekwencja podczas wyborów 2020 była rekordowa dołączy do line-upu „gwiazd”.

Poprzez symboliczne i abstrakcyjne nawiązania, Warszawa zostanie wpleciona do oprawy wizualnej koncertów. Technologia XR sprawi, że w obrazie odbiorcy scena będzie w pełni trójwymiarowa, a wykonawcy staną się jej integralną częścią. Konkretny artysta zostanie skojarzony z klimatem miejsca znanego w Warszawie, który odpowiada jego stylistyce muzycznej. Tym sposobem widz wyruszy nie tylko w muzyczną, ale też wizualną podróż do świata artysty. W zależności od utworu czasami będą to miejsca pełne bujnej roślinności i kolorów, a czasami widowisko zostanie osadzone dosłownie na środku wielopasmowej drogi, z niej czyniąc scenę występu. Całość będzie różnorodna i niepowtarzalna.

Festiwal rozpocznie się w niedzielę o godzinie 19:00 i potrwa ok. 60 minut. Koncerty będą dostępne bezpłatnie na nowej warszawskiej platformie: vod.warszawa.pl. Wystarczy założyć konto i zalogować się. Tym, którzy o tej porze zaplanowali jednak niedzielny spacer, miasto poleca przechadzkę w okolicę Parku Fontann w Warszawie – stanie tam pięciometrowy ekran, na którym będzie można śledzić całe widowisko. Na platformie vod.warszawa.pl koncert będzie dostępny przez 48 godzin.