Poważna awaria wodociągowa w stolicy. Zalana ulica, część mieszkańców bez wody

Jak podaje tvnwarszawa.pl, woda zalała jezdnię Alej Jerozolimskich w kierunku wyjazdu z Warszawy. Jak przekazał reporter portalu, w niektórych miejscach poziom wody sięga kolan. Na miejsce przyjechali pracownicy wodociągów, którzy próbują zakręcić dopływ wody - poinformował.

Awaria wodociągowa w Warszawie. Problem z dostawą wody

Na miejscu pracują strażacy. Będą odpompowywać wodę, która nagromadziła się w podziemnym parkingu obok biurowca.

Przed godziną 8 wodociągowcom udało się zakręcić wodę. Przyjechała również koparka, która usuwa nagromadzony w wyniku awarii piasek.

W wyniku awarii wystąpił problem z dostawą wody. Według relacji rzecznika prasowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie Marka Smółki, nastąpiła poważna awarii magistrali doprowadzającej wodę do Pasma Pruszkowskiego. Problem z wodą w kranach mogą mieć mieszkańcy Włoch i Ursusa, Piastowa i Pruszkowa.

Zarząd Transportu Miejskiego poinformował o utrudnieniach w ruchu. Nie ma możliwości skrętu z Alej Jerozolimskich w Popularną.

Linie 187, 517, 717 jadące w kierunku Ursus-Niedźwiadek / Ogińskiego kursują z pominięciem przystanku Popularna 02. Linie 127, 178, 191 jadące w kierunku Nowe Włochy/PKP Ursus/Regulska kursują ulicami: Al. Jerozolimskie – Łopuszańska (zawrotka) – Al. Jerozolimskie – Popularna do swojej trasy bez ominięcia przystanku. Linie 228 oraz 328 kursują bez pominięcia przystanków

- podano na stronie ZTM.

Utrudnienia - przynajmniej dla kierowców - niedługo powinny się zakończyć. Dłużej mogą potrwać problemy z dostawami wody dla mieszkańców wymienionych dzielnic i miejscowości. Jak wyjaśnił rzecznik MPWiK, przerwy w dostawach mogą trwać albo do popołudnia, albo do wieczora, albo nawet do piątku rano. Informacje na ten temat będą aktualizowane na stronie MPWiK.

Pracujemy pełnymi siłami. Na miejsce, gdzie mieszkańcy mają wstrzymane dostawy wody, zostały wysłane beczkowozy. Częściowo udało nam się ominąć tę awarię dostawami i część mieszkańców będzie miała wodę lub będzie to woda o niższym ciśnieniu

- powiedział Smółka.

Przyczyny awarii nie są jeszcze znane.

