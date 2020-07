Autobus wjechał w trzy auta i uszkodził latarnię. Jedna osoba ranna

Wypadek na warszawskich Bielanach. Autobus miejski firmy Arriva zderzył się z trzema samochodami osobowymi. Jedna osoba trafiła do szpitala. Kierowca miał stracić panowanie nad pojazdem.

Do wypadku doszło na ulicy Klaudyny. Zgłoszenie wpłynęło na komendę o godz. 10.35. Z informacji reportera tvnwarszawa.pl wynika, że kierowca stracił panowanie nad pojazdem.

Autobus linii numer 181, jadąc w kierunku ulicy Rudzkiej, wjechał w trzy zaparkowane na ulicy auta: dwa ople i hondę. Uszkodził także latarnię.

fot. PAP/Rafał Guz

Wypadek autobusu na warszawskich Bielanach

Jak poinformowała Anna Wójcik z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji, jedna osoba została przewieziona do szpitala. "Na tę chwilę wiemy, że kierowca autobusu był trzeźwy" - dodała.

Autobus należał do tego samego przewoźnika co pojazd, który spadł z wiaduktu na Wisłostradę. Joanna Pażniewska, rzeczniczka firmy Arriva, potwierdziła zdarzenie. "Wyjaśniamy okoliczności wypadku i jesteśmy do pełnej dyspozycji służb" - poinformowała w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

Jak nieoficjalnie dowiedziała się "GW", kierowca przyznał mundurowym, że zasnął za kierownicą, bo był zmęczony.

RadioZET.pl/tvnwarszawa.pl/"Gazeta Wyborcza"