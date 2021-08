Bójka z użyciem "niebezpiecznego narzędzia" przed klubem. Są ranni

Warszawa. W nocy z piątku na sobotę doszło do bójki z użyciem "niebezpiecznego narzędzia" przed jednym z klubów w Śródmieściu. Czterech rannych mężczyzn trafiło do szpitala - przekazał w sobotę w rozmowie z PAP kom. Rafał Retmaniak z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Warszawa. "Informacja dotarła do nas po północy. Na miejscu policjanci zastali cztery osoby poszkodowane. To mężczyźni w wieku od 30 do 34 lat" - doprecyzował Rafał Retmaniak z KSP. "Ustalono, że doszło do bójki z użyciem niebezpiecznego narzędzia" - dodał.

Poszkodowani mężczyźnie zostali odwiezieni do szpitala. "Jeden z nich po opatrzeniu oddalił się" - zaznaczył policjant. Z nieoficjalnych ustaleń polsatnews.pl wynika, że do bójki doszło po północy w sobotę przed jednym z klubów przy ul. Jasnej w Warszawie.

Warszawa. Bójka z użyciem "niebezpiecznego narzędzia" w centrum

Policjanci ustalają teraz okoliczności tego zdarzenia. Szukają też osób, które uczestniczyły w zajściu. "Prosimy wszystkich, którzy byli świadkami lub może mają nagrania tego zajścia, o zgłoszenie się do Komendy Warszawa Śródmieście przy ulicy Wilczej 21" - zaapelował policjant.

Jak nieoficjalnie ustaliła PAP, mężczyźni nie chcą rozmawiać z policją na temat nocnego zajścia.

RadioZET.pl/ autorka: Marta Stańczyk (PAP)/ polsatnews.pl